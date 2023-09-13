Киркоров вспомнил, как Пугачева чуть не умерла после пластической операции Киркоров рассказал, как российские врачи спасли Пугачеву после операции за границей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

56-летний певец Филипп Киркоров в шоу «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1» рассказал, как несколько лет назад его бывшая жена Алла Пугачева чуть не умерла после липоксации за границей. По словам артиста, Пугачева вовремя обратилась к медикам в России, которые спасли ей жизнь. Киркоров отметил, что теперь исполнительница прекрасно выглядит и хорошо себя чувствует.

Великая певица, наша легенда Алла Пугачева тогда быстро подписала все бумаги, поняла, что если останется там [за границей], то ее не станет, у нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора, слава тебе, Господи, живет, здравствует, прекрасно выглядит. Дай Бог ей здоровья. Посмотри, как выглядит — девчонка! — заявил Киркоров.

Ранее певец похвастался результатами пластических операций и показал ягодицы и живот с кубиками пресса журналистке Ксении Собчак. Артист похвастался своим телом в рамках ее интервью с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым и дал Собчак потрогать свои ягодицы.

По словам Киркорова, ему не вживляли импланты, просто «убрали» лишний жир. Артист признался, что часто испытывает стресс, который заедает бутербродами и запивает кока-колой.



До этого 43-летняя блогер и модель Виктория Боня впервые показала лицо после пластической операции за $250 тысяч (около 25 млн рублей) в своем блоге. Она поделилась видео из дома немецкого дизайнера Филиппа Плейна в Лос-Анджелесе. Поклонники сравнили новую внешность Бони с лицом покойного поп-певца Майкла Джексона, а также обвинили ее в «заниженной самооценке и неприятии себя».