Киркоров объяснил, для чего поменял слова песни «Единственная моя» Киркоров поменял строки в «Единственной», чтобы сделать их более оптимистичными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров объяснил NEWS.ru, что поменял строки в своем хите «Единственная моя», чтобы они звучали «в оптимистичном формате». По его словам, поскольку у него растут двое детей — сын Мартин и дочь Алла-Виктория, то он счел логичным внести изменения «в соответствии с жизненными реалиями».

Слова «не родятся наши дети, не подарят нам цветы» теперь звучат так: «и родятся наши дети, и подарят нам цветы». На съемках проекта «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» артист отметил, что скоро представит зрителям свой хит в обновленном варианте.

Я занимаюсь в большей степени сейчас своей семьей. И я счастлив. Поэтому счел логичным заменить слова на более оптимистичные, в соответствии с реалиями своей жизни, — объяснил народный артист России.

Сегодняшнее время Киркоров назвал сложным и непредсказуемым, так как «непонятно, что ждет нас всех завтра».

Поэтому, по мнению исполнителя, надо верить в светлое будущее и наслаждаться текущим моментом. Он отметил, что это и есть секрет счастья.

Что я и делаю: стараюсь быть счастливым здесь и сейчас, — резюмировал он.

Премьерный выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» выйдет в пятницу, 8 сентября, в 21:30.

Ранее Киркоров поделился снимком с сыном Мартином, сообщив, что отвел его в 5-й класс технолицея имени В. И. Долгих в городе Истре Московской области. Стоимость обучения в заведении составляет 800 тысяч рублей в год. Вместе с исполнителем песни «Цвет настроения синий» на торжественной линейке присутствовал крестный мальчика телеведущий Андрей Малахов.

Катающегося на велосипеде полуголого певца Филиппа Киркорова снял на видео его 11-летний сын Мартин. «Семейное развлечение», — подписал видео Киркоров. На опубликованных кадрах певец едет на велосипеде в широких светлых шортах. Заметив Мартина, Киркоров делает удивленное лицо, машет ребенку рукой и продолжает кататься.