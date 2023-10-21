Шутки про Христа и поддержка Украины: как прошел концерт Галкина на Кипре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) во время выступления на Кипре сделал много громких заявлений со сцены, сообщает Telegram-канал SHOT. Как прошел концерт юмориста?

Что говорил Галкин во время выступления на Кипре

Концерт Галкина состоялся на Кипре 20 октября. Он поприветствовал свою российскую публику на украинском языке и начал выступление. Со сцены шоумен заявил о том, что пожалел, что высказался против проведения спецоперации, так как теперь не может зарабатывать много денег и отправлять их для помощи Украине.

Галкин напомнил, что в России его признали иноагентом. Однако он не стесняется такого статуса, потому что в этот список вошли многие известные люди.

При этом шоумен пожаловался, что у него были запланированы концерты в Казахстане, но они были отменены якобы из-за «влияния России».

Артист напомнил, что ему 47 лет. По словам Галкина, «Иисусу Христу было бы столько же, если бы он вовремя эмигрировал».

Юморист продолжил высмеивать 80-летнюю ведущую «Спокойной ночи, малыши» Ангелину Вовк за слова годичной давности о том, что она поехала бы на фронт с Хрюшей и Степашкой. Помимо этого, Галкин снова сделал выпад в сторону Филиппа Киркорова и Александра Лукашенко.

Почему Галкин покинул Израиль

13 октября юморист в своих социальных сетях заявил, что намерен покинуть Израиль, потому что планирует возобновить концертную деятельность. После Кипра он продолжит гастроли по Европе. Отмечается, что график шоумена расписан до 10 декабря.

После того как Галкин рассказал, что хочет покинуть Израиль, поклонники раскритиковали решение артиста, назвав его «предателем», который хочет сбежать подальше от палестино-израильского конфликта.

«Максим — на гастроли, а Алла Пугачева с детьми будут в бомбоубежище? Сплошное лицемерие! Господи, у кого война, горе, несчастье, а у этого в голове одни концерты. Бегает по всему миру остервенело со своими концертами. Посмотрите, в кого вы превратили Аллу Борисовну, стала немощная, больная женщина», — написала одна из подписчиц.

Покинула ли Израиль Алла Пугачева

9 октября режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк в беседе с NEWS.ru рассказала, что сейчас Пугачева вместе с детьми проживает в израильском городе Герцлия.

«Купили (певица с мужем. — NEWS.ru) прекрасный дом сначала в Кейсарии, сейчас в Герцилию переехали. Дети ходят в прекрасную школу, уже ивритом овладели», — пояснила она.

Блогер и астролога Марина Невская в своем Telegram-канале написала, что, Галкин решил судьбу своей супруги и детей без их ведома, чтобы на фоне конфликта Израиля и Палестины поддерживать свою популярность.

«Опять он все решает за Аллу. Аллу Борисовну и детей он держит в заложниках. Это мое мнение. Никакое еврейство здесь ни при чем. Человек шоу-бизнеса, разводит публику в привычной манере. Дескать, патриот и за все правильное и хорошее», — сказала она.

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