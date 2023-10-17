Максиму Галкину грозит первый иноагентский штраф Галкину грозит штраф за непредоставление отчета о деятельности иноагента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) составили протокол за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на Головинский суд Москвы. За это нарушение ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

В суд поступил протокол по части 2 статьи 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Дата его рассмотрения пока не назначена, — сказали в суде.

Ранее Галкин подвергся критике, после того как объявил об отъезде из Израиля на гастроли 20 октября. В комментариях под его обращением пользователи сообщили, что концерты — лишь повод для артиста «сбежать от бомбежек». По мнению комментаторов, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, шутки Галкина совершенно неуместны.

До этого Галкин сообщил, что он и Алла Пугачева не собираются уезжать из Израиля на фоне конфликта, назвав происходящее в стране большим горем. Артист отметил, что готов защищать Израиль с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что горд быть частью израильского народа, который он считает сплоченным и патриотичным. Кроме того, шоумен рассказал, что его двойняшки учатся в израильской школе полностью на иврите.