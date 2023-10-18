Урганта, Галкина и Гудкова могут проверить на дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил в Telegram-канале, что обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить некоторых российских актеров, комиков и бизнесменов на дискредитацию ВС РФ, а также финансирование ВСУ из-за рубежа. В частности, депутат и его коллеги просят провести правовую оценку действий телеведущего Ивана Урганта, комика Александра Гудкова и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Приступил к исполнению поручения Государственной думы. Соответствующие обращения направлены в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России, — заявил Пискарев.

Проверку предлагается также провести в отношении шоумена Александра Реввы, видеоблогера Руслана Усачева, ведущего «Модного приговора» Александра Васильева, бизнесмена Михаила Фридмана и сына председателя правительства Самарской области Юрия Кудряшова.

Ранее портал 86.ru сообщил, что в дискредитации российской армии заподозрили губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову. Общественник из Тюмени, который возмутился высказываниями чиновницы об СВО, подал заявление в полицию.