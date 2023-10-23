В Госдуме назвали условие возвращения Пугачевой и Галкина в Россию Депутат Шолохов: Пугачева вернется в Россию, если на Кипре что-то пойдет не так

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Российская певица Алла Пугачева вместе с супругом, пародистом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) вернутся на родину, если по каким-то причинам в России им станет лучше и заманчивее, чем на Кипре, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, сейчас целая плеяда звезд поступает таким образом, потому что для них личный комфорт и деньги важнее всего остального. Шолохов считает, что если Пугачева и Галкин вернутся в Россию, мало кто будет встречать их с распростертыми объятиями.

Было удобно в Израиль — поехали в Израиль, в Израиле стало горячо. Сначала заявили, что пойдут воевать, потом выяснилось, что воевать надо будет долго и серьезно и поехали на Кипр. Я не сомневаюсь, что, если в России для Пугачевой и Галкина по каким-то причинам станет лучше и заманчивее, чем на Кипре или где-то еще, они приедут сюда, даже будут стараться. Но встречать их с распростертыми объятиями, это уже второй вопрос, — полагает Шолохов.

Депутат сомневается, что у Пугачевой будет много выступлений на Кипре. По мнению Шолохова, в Израиле у певицы должно быть гораздо больше поклонников.

Пугачева на фоне обострения палестино-израильского конфликта покинула Израиль вместе с Галкиным и детьми Лизой и Гарри. По данным KP.RU, ближайший год они проведут на Кипре. Для отъезда Пугачева воспользовалась гражданством Кипра. Артистка получила документ после покупки там виллы в 2017 году.

Ранее Галкин в своих социальных сетях заявил, что намерен покинуть Израиль, потому что планирует возобновить концертную деятельность. 20 октября на Кипре состоялся его концерт. Юморист поприветствовал свою российскую публику на украинском языке и начал выступление. Со сцены шоумен заявил о том, что пожалел, что высказался против проведения спецоперации, так как теперь не может зарабатывать много денег и отправлять их для помощи Украине.