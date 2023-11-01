«Дети без флага и родины»: россиян возмутило новое фото Аллы Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками впервые за последние четыре месяца. Она опубликовала пост в соцсетях, где сообщила, что «продолжает жить дальше». Как на это отреагировали россияне в Сети?

Примадонна показала снимки детей и мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). На фото она одета в бежевую блузку и узкие брюки, на шоумене — светло-серый костюм с футболкой и кроссовки. Супруги улыбаются и держатся за руки. Комментарии к публикации исполнительница отключила.

Где сейчас находится Пугачева

На момент начала обострения израильско-палестинского конфликта Алла Пугачева вместе с супругом и детьми находилась в Герцилии. Хотя певица не делала заявлений начет эскалации ситуации, Максим Галкин сообщал, что они с женой поддерживают израильскую армию и правительство и собираются оставаться в стране.

Спустя неделю после начала войны в Израиле шоумен объявил о том, что едет в заграничный гастрольный тур. 20 октября комик дал концерт на Кипре. Через три дня стало известно, что на остров также прилетели Пугачева с детьми.

По данным KP.RU, Примадонна намерена остаться на Кипре на ближайший год, там у нее есть недвижимость в Лимассоле. Виллу на берегу моря Пугачева купила в 2017 году. Апартаменты расположены в самом дорогом жилом комплексе города — в башне One. Пентхаус артистов занимает площадь с 35-го по 37-й этажи. В нем три уровня и бассейн.

Заграничная недвижимость обошлась Пугачевой в €2,5 млн. После приобретения виллы супруги и дети могли получить местное гражданство.

Ранее сообщалось, что певица перестала выходить на связь после ее предполагаемого отъезда на Кипр. Ближайшее окружение артистки забило тревогу из-за того, что она несколько дней не принимала звонки ни от знакомых, ни от журналистов.

Ряд изданий при этом отмечали, что певица могла уехать вместе с семьей не на Кипр, а в США. В этой стране у Пугачевой есть дорогостоящая недвижимость на берегу океана в Майами.

Как в Сети отреагировали на новую публикацию Пугачевой

Алла Пугачева ограничила доступ к возможности комментировать новую запись в соцсетях, однако она быстро распространилась в Telegram-каналах. В комментариях россияне раскритиковали певицу и ее супруга за переезд:

«Мы бродячие артисты — где деньги, там наш дом. И родина для нас там, где мы»;

«Еще вчера Максим Галкин кричал о гордости за Израиль и своей безмерной поддержке, а сегодня нам явились гордые счастливые киприоты. Чудеса перевоплощения фальшивой семейки»;

«Сейчас Галкин занят исследованием собственной генеалогии и поиском у себя хоть капли кипрской крови»;

«Как же крысам тяжело, даже дома нет»;

«Всегда считала Аллу умной женщиной, но она ужасно разочаровала. Понеслась вслед за этим Галкиным, который глуп до невозможности, имея на руках двух малолетних детей. И дети теперь без флага и родины. Сглупила она, и сама наверняка это понимает»;

«Вот они — люди без родины, ненужные никому и нигде»;

«Противно смотреть».

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