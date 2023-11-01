Народная артистка СССР Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками впервые за последние четыре месяца. Она опубликовала пост в соцсетях, где сообщила, что «продолжает жить дальше». Как на это отреагировали россияне в Сети?
Примадонна показала снимки детей и мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). На фото она одета в бежевую блузку и узкие брюки, на шоумене — светло-серый костюм с футболкой и кроссовки. Супруги улыбаются и держатся за руки. Комментарии к публикации исполнительница отключила.
Где сейчас находится Пугачева
На момент начала обострения израильско-палестинского конфликта Алла Пугачева вместе с супругом и детьми находилась в Герцилии. Хотя певица не делала заявлений начет эскалации ситуации, Максим Галкин сообщал, что они с женой поддерживают израильскую армию и правительство и собираются оставаться в стране.
Спустя неделю после начала войны в Израиле шоумен объявил о том, что едет в заграничный гастрольный тур. 20 октября комик дал концерт на Кипре. Через три дня стало известно, что на остров также прилетели Пугачева с детьми.
По данным KP.RU, Примадонна намерена остаться на Кипре на ближайший год, там у нее есть недвижимость в Лимассоле. Виллу на берегу моря Пугачева купила в 2017 году. Апартаменты расположены в самом дорогом жилом комплексе города — в башне One. Пентхаус артистов занимает площадь с 35-го по 37-й этажи. В нем три уровня и бассейн.
Заграничная недвижимость обошлась Пугачевой в €2,5 млн. После приобретения виллы супруги и дети могли получить местное гражданство.
Ранее сообщалось, что певица перестала выходить на связь после ее предполагаемого отъезда на Кипр. Ближайшее окружение артистки забило тревогу из-за того, что она несколько дней не принимала звонки ни от знакомых, ни от журналистов.
Ряд изданий при этом отмечали, что певица могла уехать вместе с семьей не на Кипр, а в США. В этой стране у Пугачевой есть дорогостоящая недвижимость на берегу океана в Майами.
Как в Сети отреагировали на новую публикацию Пугачевой
Алла Пугачева ограничила доступ к возможности комментировать новую запись в соцсетях, однако она быстро распространилась в Telegram-каналах. В комментариях россияне раскритиковали певицу и ее супруга за переезд:
«Мы бродячие артисты — где деньги, там наш дом. И родина для нас там, где мы»;
«Еще вчера Максим Галкин кричал о гордости за Израиль и своей безмерной поддержке, а сегодня нам явились гордые счастливые киприоты. Чудеса перевоплощения фальшивой семейки»;
«Сейчас Галкин занят исследованием собственной генеалогии и поиском у себя хоть капли кипрской крови»;
«Как же крысам тяжело, даже дома нет»;
«Всегда считала Аллу умной женщиной, но она ужасно разочаровала. Понеслась вслед за этим Галкиным, который глуп до невозможности, имея на руках двух малолетних детей. И дети теперь без флага и родины. Сглупила она, и сама наверняка это понимает»;
«Вот они — люди без родины, ненужные никому и нигде»;
«Противно смотреть».
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