«Вела себя аккуратно»: депутат о возвращении Пугачевой Депутат ГД Шолохов назвал маловероятным преследование Пугачевой в России

Преследование певицы Аллы Пугачевой, вернувшейся в Россию, маловероятно, так как артистка не совершала противоправных действий и «вела себя аккуратно», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий отметил, что с точки зрения закона, по его сведениям, к исполнительнице нет никаких претензий.

За что ее можно преследовать? Она кроме того, что ездила за своим мужем, больше ничего не сделала. Она не сделала никаких заявлений о России, то есть вела себя аккуратно. <...> Поэтому с точки зрения закона к ней претензий, насколько я понимаю, нет. Но я не исключаю, что я может быть чего-то не знаю, — высказался депутат.

По словам Шолохова, Пугачева проявила хитрость и «не жгла мосты», как это сделали некоторые знаменитости. При этом парламентарий отметил, что такие звезды российской эстрады «достигли того осуждения», которое нивелирует все их прежние заслуги.

По-моему, эти люди уже достигли того осуждения, которое максимально сводит на нет всю их прежнюю популярность, заслуги. Я бы сказал, что это презрение, если не всенародное, то большей частью народа. Живите с этим, что называется, если можете, — заключил депутат.

Народная артистка СССР Алла Пугачева ранее вернулась в Россию. Артистка въехала на территорию РФ вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области. Свидетели ее возвращения уточняют, якобы Алла Пугачева при пересечении погранперехода скрывала лицо платком.