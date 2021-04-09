Успенская и Фомин заявили о желании завести ребёнка

https://static.news.ru/photo/a6354438-9a70-11eb-b0ac-96000091f725_660.jpg Любовь Успенская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Любовь Успенская и Митя Фомин готовы повторить путь Примадонны и её молодого мужа: стать парой и завести ребёнка. О желании обзавестись ребёнком заявила сама певицы, дочери которой уже 31 год.

Помочь в это артистке готов Митя Фомин, о чём он и заявил на презентации нового клипа Успенской «Берега».

Вы знаете, мы с Любой уже об этом разговаривали. Я думаю, что пример Галкина и Пугачёвой вполне себе, может быть, повторим, — приводит слова солиста группы Hi-Fi издание ФАН.

Певец добавил, что у артистки есть поклонник, но она скрывает его из-за его высокого положения в обществе.

Любовь Успенская поддержала предложение Мити Фомина. По словам артистки, певец — красивый, здоровый и «там» у него всё в порядке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ближайшее время наследнице исполнительницы шансона Любови Успенской Татьяне Плаксиной придётся лечь на операционный стол. Девушка вернулась в Россию из США, а лечение ей оплатит звёздная мама.