Певица Zivert уходит со сцены: в чем причина, останется ли она в «Голосе»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Юлия Зиверт (Zivert)

Певица Юлия Зиверт (Zivert) объявила об уходе со сцены. В чем причина, останется ли она наставницей в шоу «Голос»?

Почему Zivert уходит со сцены

Zivert сообщила, что отменяет все концерты на ближайшие полгода по причине серьезных проблем со здоровьем. Она призналась, что боли мучают ее уже полтора года и сейчас они приобрели прогрессирующую форму.

«Проблемы вернулись в мою жизнь. На какое-то время становилось лучше и казалось, что дело моей жизни меня вытащит. Подлечивала следствия, но не удавалось выяснить причину. Продолжая геройствовать, я продолжала себя разрушать. Я продолжаю себя уничтожать нагрузками, которые непозволительны в моем состоянии», — рассказала артистка в соцсетях.

Zivert пояснила, что «последней каплей» стал ее недавний концерт в Калининграде, после которого она с сильнейшими болями вылетела в Москву.

«Организм бьет в колокол, и здесь важно выбрать себя», — добавила она.

По данным Mash, исполнительница страдает из-за проблем со спиной. Канал пишет, что еще полтора года назад выступление Zivert в Пятигорске чуть не сорвалось из-за остеохондроза.

«Концерт Zivert едва не сорвался из-за проблем со спиной еще полтора года назад. На выступлении в Пятигорске 27 ноября 2022 года певицу ударил остеохондроз — потребовалось вмешательство медиков, но с сильными болями она все-таки доиграла программу. По нашей информации, после концерта врачи помогли на месте, ехать в больницу не пришлось. При этом диагноз был уже тогда. После — долгие выступления на протяжении всего 2023 года. И лишь накануне певица все-таки сообщила, что берет паузу до осени 2024 года. Из-за проблем со здоровьем», — пишет Mash.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Юлия Зиверт (Zivert)

Останется ли Zivert в шоу «Голос»

19 января 2024 году на Первом канале стартовал девятый сезон музыкальной программы «Голос». Одним из наставников проекта стала Zivert.

Артистка отметила, что «Голос» останется «единственной активностью», которую она не отменила. Певица пообещала выполнить все обязательства перед проектом и конкурсантами.

Почему Zivert просили убрать из «Голоса»

Вместе с Zivert кресла жюри «Голоса» заняли Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев.

После премьеры девятого сезона зрители в Сети возмутились участием Zivert в проекте, а также ее поведением. По их мнению, исполнительницу нужно убрать из шоу.

Поклонники «Голоса» вспомнили об объятиях Zivert с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, а также об отсутствии музыкального образования. Кроме того, они недовольны поведением певицы. По их мнению, она недостаточно серьезно оценивает конкурсантов и кривляется.

«Zivert сидит в жюри, при этом не имея музыкального образования. Прикольно»;

«По какой причине ее взяли в жюри? Человек без музыкального образования, недавно с Пугачевой обнималась. Да уж»;

«Зачем позвали Zivert? Бездарная певица, песни на один лад. Глупое решение»;

«Zivert кривляется как мартышка. Уберите ее из шоу»;

«Zivert — просто кошмар! Ее надо убрать», — писали фанаты «Голоса».

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