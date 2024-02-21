Zivert объявила об уходе со сцены по состоянию здоровья Zivert объявила об отмене всех выступлений из-за проблем со здоровьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила фанатам об отмене всех своих концертов на ближайшие полгода по причине серьезных проблем со здоровьем, соответствующее видео было опубликовано в ее Telegram-канале. Боли мучают артистку уже полтора года, но сейчас они приобрели прогрессирующую форму.

Некоторое время, по словам певицы, она пыталась выступать на обезболивающих уколах и старалась отвлечься от плохого самочувствия при помощи творчества. Однако сейчас организм уже «бьет в колокол», поэтому Zivert приняла решение подумать о себе и уйти в отпуск.

Причину болевых синдромов артистка назвать не смогла. По советам врачей, которые приняли решение не провоцировать ухудшение самочувствия тяжелыми нагрузками, Zivert отменила все концерты. В то же время певица продолжит выступать наставницей в 12-м сезоне музыкального шоу «Голос».

Ранее в составе жюри телешоу были представлены Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев, а место Басты (Василий Вакуленко) заняла Zivert. Сама исполнительница отметила, что находится в творческом поиске, поэтому зрителям и участникам «Голоса» стоит ждать от нее много экспериментального звучания. Также артистка пообещала полную самоотдачу во время работы в шоу.