Стало известно, когда Андрей Губин вернется на сцену Андрей Губин проведет серию концертов в 2024 году за 700 тысяч рублей

Фото: Кузьмина Татьяна/Фотохроника ТАСС

Андрей Губин

Звезда 90-х певец Андрей Губин уже в этом году планирует провести гастрольный тур в России, при этом прайс артиста составил 700 тысяч рублей, сообщает Mash. По данным канала, перед выходом на сцену 49-летнему певцу нужно поправить здоровье, на что очень рассчитывают организаторы выступлений.

Чтобы исполнить перед публикой главные хиты нулевых, Губину нужно побороть проблемы с дикцией и мимикой. Если все сложится удачно, то певец аккуратно ворвется с боевичками про «Танцы» и «Таких девушек, как звезды», — пишет Mash.

Известно, что после ухода со сцены Губин столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, вот уже 15 лет он борется с неврологическим заболеванием. Болезнь настолько сказалась на артисте, что ему не то что выходить на сцену, ему в принципе тяжело даже общаться с поклонниками, утверждает канал.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Андрей Губин вернется на сцену в амплуа звезды 1990-х и начала 2000-х, а не как новый проект. Он также отметил, что решение артиста вновь выступать выглядит логичным, ведь многие артисты 20–30-летней давности сейчас вновь популярны.