Экс-солистка группы Hi-Fi рассталась с мужем

42-летняя певица Татьяна Терёшина, бывшая солистка группы Hi-Fi, рассталась со своим мужем, 26-летним бизнесменом Олегом Курбатовым. Интимное видео с подробностями их отношений она опубликовала в Instagram.

Я ухожу из этих отношений. Хочется без публичных скандалов, унижений и обид... Хотя обида есть, но я с этим работаю, — заявила Терёшина.

Артистка отметила, что разлюбила мужа и не хочет с ним жить, подчеркнув, что давала супругу шансы на восстановление отношений. Причины разрыва Терёшина не назвала, при этом добавив, что между ними никогда «не было третьего человека». Также экс-солистка группы Hi-Fi призналась, что супруг её никогда не бил и что дочь артистки от предыдущего избранника, Вячеслава Никитина, будет скучать по отчиму. В браке с Курбатовым исполнительница родила маленького сына Арсения.

Ранее звезда «Папиных дочек», актриса Дарья Мельникова, рассказала о методах, которые помогли ей пережить расставание с мужем.