«Просто я стала неинтересна»: куда пропала солистка «Чи-Ли» Ирина Забияка

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирина Забияка

Певица Ирина Забияка в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Чем она сейчас занимается, что известно о личной жизни артистки?

Чем известна Забияка

Ирина Забияка родилась 20 декабря 1982 года в украинском городе Кропивницкий.

Ее воспитывала мама, которая в свое время уходила в дальнее плавание на торговом судне. Дочери она позже рассказала, что ее отец — революционер, уроженец Чили. Никто не знает, так ли это на самом деле, но с тех пор девушку мало кто называл по имени, после рассказов об отце у нее появилось прозвище «Чи-ли».

Вместе с мамой будущая артистка переехала в Калининград, но летние каникулы проводила у бабушки в Кировограде.

«Я прожила, можно сказать, всю жизнь в России. Периодически на лето я ездила на Украину к бабушке в деревню. Там росла на пирожках, кукурузе, горохе, помидорах, огурцах, арбузах, сале», — рассказывала Забияка.

В Калининграде она встретила композитора и аранжировщика Сергея Карпова. В 2002 году они записали альбом и отправились в Москву, но сначала у них не получилось построить карьеру в столице.

Тогда музыканты вернулись в родной город, а затем начали выступать на небольших фестивалях и концертах в Польше. Первый трек группы «Чи-Ли» занял верхние строчки в чартах Варшавы.

Спустя время артисты вновь приехали в Москву, где начали активно выступать.

Что известно о личной жизни Забияки

В 2013 году Ирина Забияка родила сын Матвея от лидера группы Mama Band Вячеслава Бойкова.

Артистка рассказывала, что после рождения наследника старалась найти баланс между семьей и творчеством.

«В какой-то момент работа стала всей моей жизнью. Она была и дома, и на отдыхе. Мой мозг постоянно трудился — и днем и ночью. И тогда я поняла, что пора выйти из этого круга, чтобы осознать, что есть моя жизнь. Я переехала за город, в лес, в тишину, где мало людей, нет суеты и машин. И посмотрела на мир по-другому», — признавалась Забияка.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ирина Забияка

Почему Забияку считали мужчиной

Из-за необычного тембра голоса многие говорили, что Ирина Забияка является мужчиной.

Чтобы развеять слухи, певица снялась в откровенных фотосессиях для журналов Maxim и Playboy, а на презентации альбома «Время петь!» появилась в образе утонченной леди — сменила джинсы на платье, а кроссовки — на туфли на высоком каблуке. Кроме того, она начала петь высоким женским голосом.

Чем Забияка занимается сейчас

Ирина Забияка в последнее время пропала из поля зрения СМИ, однако, исходя из ее соцсетей, она продолжает вести творческую деятельность и давать концерты. Артистка регулярно публикует снимки с выступлений.

В январе Забияка выложила фотографию из Калининграда и сообщила, что первый концерт группы «Чи-Ли» в 2024 году состоялся именно в этом городе.

Также артистка признавалась, что ее часто приглашают на различные ток-шоу, но ей это неинтересно.

«Меня часто зовут на всякие ток-шоу, но мне это неинтересно. Там, где интересно мне, неинтересна я. Когда интересы совпадают, я появляюсь. На концерты я езжу по мере поступления запросов, от работы не отказываюсь. Болезней никаких нет, как, впрочем, и отказа от профессии во благо семьи. Просто в какой-то момент я стала неинтересна, а так как я интроверт, искусственно вызывать интерес к себе не умею», — подчеркивала Забияка.

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