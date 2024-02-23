Магомаев, работа в ГИТИСе, премия: как сейчас живет певица Тамара Синявская

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Тамара Синявская

Тамара Синявская — советская и российская оперная певица, педагог, народная артистка СССР и народная артистка Азербайджана. Как живет сейчас и чем занимается?

Чем известна Синявская

Тамара Синявская родилась 6 июля 1943 года в Москве. После окончания средней школы поступила в Музыкальное училище при Московской консерватории и совмещала учебу с работой в Малом театре. В 1965 году вошла в основную труппу Большого театра и проработала там до 2002 года. Она исполняла партии Любавы в «Садко», Ратмиры в «Руслане и Людмиле»«, Полины в «Пиковой даме», Марины Мнишек в «Борисе Годунове», Марфы в «Хованщине», Кармен в «Кармен» и других.

В 1970 году окончила факультет музыкальной комедии ГИТИСа. С 1973 по 1974 год Синявская стажировалась в Италии, в миланском оперном театре La Scala. Певица много выступала за рубежом, участвуя в спектаклях оперных театров Франции, Испании, Италии, Бельгии, США, Австралии и других стран. Гастролировала с концертами в Японии и Южной Корее.

Также большую популярность принесла певице концертная деятельность, в рамках которой она исполняла не только оперные арии и классические романсы, но и русские народные песни.

В 1982 году получила звание народной артистки СССР. В 1984 году была избрана депутатом Верховного совета СССР 11 созыва.

Она была удостоена звания народная артистка Азербайджана в 2002 году, награждена азербайджанскими орденами «Слава», «Дружба» и «Честь».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тамара Синявская

Что известно о личной жизни певицы

Первый раз Синявская вышла замуж за артиста балета Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Спустя некоторое время она развелась и вступила в отношения с Муслимом Магомаевым — советским, азербайджанским и российский оперным и эстрадным певцом, народным артистом СССР. В ноябре 1974 года они поженились.

Супруги часто выступали вдвоем — на концертах и творческих вечерах. Они прожили вместе 34 года, но детей у них не было.

Чем сейчас занимается Синявская

С 2005 года преподает в ГИТИСе, с 2008 года возглавляет кафедру вокального искусства и руководит Фондом Муслима Магомаева, проводит конкурсы певцов и стипендиальные программы его имени.

В 2019 году был снят биографический сериал «Магомаев», основанный на реальных событиях. В нем рассказана история любви Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Артистка выступила консультантом при создании кинокартины.

6 июля 2023 года ей исполнилось 80 лет. В интервью «Известиям» певица призналась, что первое время боялась выступать на сцене вместе с Муслимом Магомаевым.

«Я сначала боялась Муслимом выступать. На него шла определенная публика, которая знала его по каким-то эстрадным номерам, но никто не вспоминал, что он, например, был шикарным Фигаро. Никто. Из-за того, что я пела классику, он пел Фигаро. Поскольку он пианист и владел не только вокальным, но и пианистическим мастерством, проблем у меня не было», — рассказала Синявская.

19 января 2024 года секретариат Союза театральных деятелей (СТД) РФ на своем официальном сайте сообщил, что 27 марта в Москве будет вручена специальная премия «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства России», которую, в том числе, получит Тамара Синявская.

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