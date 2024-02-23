Украина, Путин, критика: куда пропал «Дуэт имени Чехова» из Comedy Club

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН «Москва»/wikipedia

Антон Лирник и Андрей Молочный

«Дуэт имени Чехова», который был резидентом юмористического шоу Comedy Club, создали два друга Антон Лирник и Андрей Молочный. Проект распался в 2016 году. Как сейчас живут артисты и чем занимаются?

Как живет Антон Лирник

Антон Лирник родился 23 сентября в 1976 году в Кировограде. После школы поступил в Кировоградский институт на факультет журналистики, где отучился всего два года, после чего перешел в другой вуз. За время своей жизни в Кировограде отметился участием в самой успешной местной команде КВН «Гольфстрим».

Также он работал на местных телеканалах, а в 2000 году отправился в Киев и устроился на радиостанции в качестве ведущего, вел свою авторскую программу и писал сценарии для художественных фильмов. С 2003 года был участником команды КВН «Аляска», которая попала в высшую лигу КВН, где юморист познакомился с Андреем Молочным.

В начале 2006 года Антон Лирник и Андрей Молочный приняли участие в создании проекта «Камеди Клаб Украина», в котором летом того же года стали выступать в основанном ими «Дуэте имени Чехова». После этого их стали приглашать в московский Comedy Club.

В 2008 году Лирник создал собственную музыкальную группу Lirnik Band, вместе с которой в 2012 году выпустил первый сольный альбом под названием «Платиновый».

В 2014 году была издана первая книга Антона Лирника — «Трое в Таиланде, не считая собак».

Также он был капитаном одной из команд в передаче «Что? Где? Когда?».

Лирник был трижды женат. В первом браке у него родилась дочь Мария. От второй жены у него есть дочь Соня, от третьей — дочь Марфа.

Сейчас артист занимается ведением различных мероприятий и съемками в проектах. Также Лирник посещает страны Европы со своим стендап-шоу.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Роман Юнусов и Антон Лирник

В январе 2024 года артист в интервью немецким СМИ признался, что у него были отменены концерты в Польше после того, как он обратился к президенту России Владимиру Путин с просьбой вывести мирных людей из Волновахи. По его словам, многие украинцы раскритиковали его за такую просьбу, а также с ним перестали общаться друзья и близкие. После этого артист принял решение уехать в Турцию.

Как живет Андрей Молочный

Андрей Молочный родился в Коростене (Украина) 2 мая в 1978 году. После школы приехал в Киев, где поступил в Киевский Сельскохозяйственный университет. Играл в институтской команде КВН «На Ушах», которая становилась чемпионом Высшей Украинской Лиги.

После окончания карьеры в составе «На Ушах» перешел в команду «Ва Банк» (Луганск), с которой опять стал чемпионом Высшей Украинской Лиги. В какой-то момент попал в команду «Аляска», где познакомился с Антоном Лирником.

Именно Молочному пришла в голову мысль создать на Украине Comedy Club. Весной 2006 года сбыл создан «Дуэт имени Чехова». С 28 октября 2006 года комик был резидентом московского Comedy Club. Играл одну из главных ролей в комедийном сериале «Масквичи», транслирующийся на НТВ с 16 мая 2010 года. Возвращался в Comedy Club с шоу «Пампушки».

В ноябре 2019 года шоумен попал в украинскую базу «Миротворца» после того, как раскритиковал разгул нацизма на Украине. Артист также регулярно осуждает украинские власти.

Андрей Молочный женат, познакомились они с супругой еще в студенческие годы. В браке у них родились три сына.

С 2022 года артист не появлялся на публике и не участвовал в проектах, в его соцсетях активности нет.

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