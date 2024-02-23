«Ликвидация», Олег Табаков, театр: как сейчас живет актер Сергей Угрюмов

Сергей Угрюмов — актер театра и кино, заслуженный артист России, который обрел популярность благодаря ролям в кинокартинах «Ликвидация» и «Внук космонавта». Что известно о его карьере, личной жизни, чем занимается сейчас?

Чем известен Угрюмов

Сергей Угрюмов родился 24 января 1971 года в Хабаровске. После окончания школы в 1988 году поступил в Казанское театральное училище и после первого курса поехал поступать в столичные институты, но сделать этого не удалось. Он вернулся в Казань, отработал год грузчиком на пороховом заводе и вновь отправился в Москву. Был зачислен в Школу-студию МХАТ, где руководителем у него был Олег Табаков.

После получения диплома был принят в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова.

На экранах Угрюмов впервые появился в 2000 году, сыграв эпизодическую роль в фильме Эльдара Рязанова «Старые клячи». Известность актеру принесла роль контрразведчика Виктора Платова в военном сериале «Ликвидация», который вышел в прокат в 2007 году.

В настоящее время фильмография Угрюмова насчитывает более 74 работ.

Что известно о личной жизни артиста

Со своей будущей супругой Галиной Угрюмов познакомился во время учебы в Казанском театральном училище. В возрасте 18 лет в 1989 году они сыграли свадьбу.

Они также вместе поступили в Школу-студию МХАТ. Супруга актера не стала выступать на сцене. Она проработала некоторое время на телевидении, а теперь преподает сценическую речь студентам актерских отделений.

В 2000 году в семье родился сын Андрей, а в 2009 году появился второй ребенок, которого назвали в честь отца — Сергей.

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва» Актеры Анастасия Тимушкова в роли Актрисы и Сергей Угрюмов в роли Бейсболиста во время открытой репетиции спектакля Владимира Машкова «Ночь в отеле»

Что Угрюмов говорил об Олеге Табакове

Угрюмов в интервью Womanhit называл Табакова небожителем, прекрасным организатором и гениальным человеком с сильнейшей гравитацией.

«Табаков в свою орбиту забирал людей, и потом они долго так или иначе вращались рядом с ним, продолжая его дело. И вот сейчас его вроде бы нет рядом с нами, а все равно законы инерции никто не отменял, и его дело живет», — сказал актер.

Также артист признавался, что он тяжело пережил смерть своего наставника, потому что возникла «пустота».

«И сейчас тяжело, потому что когда из плотного пространства уходит его главная составляющая, эта пустота сразу не может схлопнуться, дыра долго зияет. И чем больше масштаб личности, тем это ощутимее. Я думаю, что еще долго будет чувствоваться этот вакуум после его ухода», — объяснял он.

Чем сейчас занимается Угрюмов

В настоящее время артист работает в театре Олега Табакова, где с его участием идет множество спектаклей и постановок.

7 марта состоится спектакль «Моя прекрасная леди» в Московском театре Олега Табакова на Сухаревской.

Также Угрюмов принимает участие в съемках кинокартин, которые выйдут в ближайшее время — «Семь майских дней», «Чистые руки» и «По зову сердца».

Читайте также:

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 23 февраля

Что за скандал с Ивлеевой и рэпером ОМ произошел на концерте в Москве

Магнитные бури сегодня, 23 февраля: прогноз на завтра, вспышки на Солнце