Рэпер ОМ (Дмитрий Пахомов) негативно высказался в адрес блогера Анастасии Ивлеевой во время своего концерта в Москве. Что произошло, почему музыкант раскритиковал организатора «голой» вечеринки?
Что сказал ОМ во время концерта об Ивлеевой
Анастасия Ивлеева планировала поездку в ДНР, сообщал Telegram-канал BRIEF со ссылкой на информированные источники. Предполагалось, что визит будет гуманитарного характера, во время которого телеведущая может заехать в детские дома и больницы, пообщаться с молодежью и пострадавшими местными жителями.
Рэпер ОМ в ходе своего выступления в Москве заявил, что Донбасс не стиральная машина, а когда туда приезжают люди типа Ивлеевой — это самое настоящее оскорбление. Музыкант провел минуту молчания в зале в память о всех погибших в зоне СВО. В это время блогер записывала видео для своих соцсетей в прямом эфире.
В интервью Mash артист признался, что не знал, что в зале находилась Ивлеева. Он подчеркнул, что все равно бы повторил то, что сказал о тех, «кто пытается обелить свою репутацию».
Как отреагировала Ивлеева на слова ОМ
После высказывания рэпера ОМ Анастасия Ивлеева покинула концерт, сообщил Telegram-канал Mash.
«Как только Ивлеева услышала горькую правду о себе со сцены, тут же рванула к выходу», — говорится в сообщении канала.
Через некоторое время в Telegram-канале Анастасии Ивлеевой появилась видеозапись с выступления Дмитрия Пахомова, она поблагодарила его за мероприятие.
«Сила в делах! Дима, спасибо за концерт», — написала блогер.
Кто еще раскритиковал планы Ивлеевой посетить Донбасс
Сенатор Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru заявил, что участники «голой» вечеринки обязаны помогать бойцам ВС РФ.
«Вряд ли могут быть разговоры о реабилитации этих людей. Я не верю в их искренность. А вот бойцам и жителям освобожденных территорий они помогать обязаны — причем не просто деньгами. Пусть правда идут работать в реабилитационные центры, занимаются волонтерством, помогают в госпиталях», — сказал он.
Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что участники «голой» вечеринки хотят при помощи поездок в Донбасс обелить свою репутацию, но таким образом они еще больше «раздражают» общественность.
«Хотели бы они раньше поехать на Донбасс — давно бы поехали. А тут прижало: проблемы начались, суды, отмены, контракты стали срываться один за другим. Всё это выглядит как отмывание грехов и грязных штанов после этих вечеринок», — отметил он в беседе с aif.ru.
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