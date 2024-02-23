Что за скандал с Ивлеевой и рэпером ОМ произошел на концерте в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Рэпер ОМ (Дмитрий Пахомов) негативно высказался в адрес блогера Анастасии Ивлеевой во время своего концерта в Москве. Что произошло, почему музыкант раскритиковал организатора «голой» вечеринки?

Что сказал ОМ во время концерта об Ивлеевой

Анастасия Ивлеева планировала поездку в ДНР, сообщал Telegram-канал BRIEF со ссылкой на информированные источники. Предполагалось, что визит будет гуманитарного характера, во время которого телеведущая может заехать в детские дома и больницы, пообщаться с молодежью и пострадавшими местными жителями.

Рэпер ОМ в ходе своего выступления в Москве заявил, что Донбасс не стиральная машина, а когда туда приезжают люди типа Ивлеевой — это самое настоящее оскорбление. Музыкант провел минуту молчания в зале в память о всех погибших в зоне СВО. В это время блогер записывала видео для своих соцсетей в прямом эфире.

В интервью Mash артист признался, что не знал, что в зале находилась Ивлеева. Он подчеркнул, что все равно бы повторил то, что сказал о тех, «кто пытается обелить свою репутацию».

Как отреагировала Ивлеева на слова ОМ

После высказывания рэпера ОМ Анастасия Ивлеева покинула концерт, сообщил Telegram-канал Mash.

«Как только Ивлеева услышала горькую правду о себе со сцены, тут же рванула к выходу», — говорится в сообщении канала.

Через некоторое время в Telegram-канале Анастасии Ивлеевой появилась видеозапись с выступления Дмитрия Пахомова, она поблагодарила его за мероприятие.

«Сила в делах! Дима, спасибо за концерт», — написала блогер.

Кто еще раскритиковал планы Ивлеевой посетить Донбасс

Сенатор Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru заявил, что участники «голой» вечеринки обязаны помогать бойцам ВС РФ.

«Вряд ли могут быть разговоры о реабилитации этих людей. Я не верю в их искренность. А вот бойцам и жителям освобожденных территорий они помогать обязаны — причем не просто деньгами. Пусть правда идут работать в реабилитационные центры, занимаются волонтерством, помогают в госпиталях», — сказал он.

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что участники «голой» вечеринки хотят при помощи поездок в Донбасс обелить свою репутацию, но таким образом они еще больше «раздражают» общественность.

«Хотели бы они раньше поехать на Донбасс — давно бы поехали. А тут прижало: проблемы начались, суды, отмены, контракты стали срываться один за другим. Всё это выглядит как отмывание грехов и грязных штанов после этих вечеринок», — отметил он в беседе с aif.ru.

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