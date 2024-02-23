Ивлеева опубликовала первый пост за долгое время Ивлеева выложила видео с концерта донецкого рэпера в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Анастасия Ивлеева впервые за долгое время проявила активность в соцсетях, видео появилось в ее Telegram-канале. Блогер посетила концерт донецкого рэпера ОМ в Москве.

Она поблагодарила исполнителя за выступление. Публикацию телеведущая дополнила фразой: «Сила в делах!».

На этом же концерте рэпер со сцены крайне негативно высказался против возможного приезда блогера в Донбасс, пишет Telegram-канал SHOT. Слухи о поездке активно распространяются в интернете. По мнению музыканта, «когда в регион приезжают люди типа Ивлеевой, — это самое настоящее оскорбление».

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предположил, что телеведущая могла бы работать в реабилитационных центрах для участников СВО. При этом он сомневается в искренности желания Ивлеевой и других участников ее «голой» вечеринки помогать армии. Гости скандального мероприятия не заслуживают такого пристального внимания, все «извинительные» шаги от них будут «показухой», уверен Гибатдинов.

До этого сообщалось, что организатор скандальной вечеринки может запланировать поездку в ДНР. Так Ивлеева планирует «отмыть» свою репутацию. В ходе визита она, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов», а также может заехать в детские дома и больницы, пообщаться с молодежью и пострадавшими местными жителями.