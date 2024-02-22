Ситуация с КИВИ Банком: последние новости 22 февраля, когда вернут деньги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вчера, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у акционерного общества «КИВИ Банк», которое занимало 89-е место в банковской системе России по величине активов и не являлось значимым кредитором реального сектора экономики, сообщили в пресс-службе регулятора. Какие последние новости об этом известны на сегодня, 22 февраля?

Почему Центральный банк России отозвал лицензию

Согласно информации, опубликованной на сайте ЦБ, КИВИ Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

«Нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — сообщили в ЦБ.

Отмечается, что отзыв лицензии не окажет существенного влияния на возможности клиентов, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы.

После отзыва лицензии депозитарные расписки QIWI подешевели на 50%. Из-за обвала стоимости ценных бумаг QIWI МосБирже пришлось объявить второй дискретный аукцион за день. Это специальный режим торгов, вводимый для снижения волатильности на рынке.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Вернут ли вкладчикам КИВИ Банка деньги

В Центробанке РФ подчеркнули, что КИВИ Банк был участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Для возврата денежных средств клиентам необходимо обращаться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), пояснили в ЦБ.

В пресс-службе АСВ сообщили, что те средства, которые были на QIWI-кошельках, не подлежат страхованию, но владельцы могут обратиться в агентство с заявлением, которое будет рассмотрено в течение 30 рабочих дней.

«При этом владельцы электронных кошельков вправе подать заявление в государственную корпорацию „Агентство по страхованию вкладов“ с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в КИВИ Банке. В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения. Выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур», — сообщил представитель организации

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Что говорят эксперты о возврате денежных средств

Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru пояснил, что средства вкладчикам КИВИ Банка должны вернуть до 8 марта. При этом проблемы могут возникнуть у тех, кто оформил онлайн-вклад.

«К сожалению, когда такие банки рушатся, иногда бывают серые вкладчики. Если ты в белом реестре, никаких проблем и деньги вы получите. Если вы в сером, это плохо. Это не означает, что с деньгами можно попрощаться, но, если у вас есть на руках договоры банковского вклада, шансы есть. Можно подать в суд, и обычно суды всегда встают на сторону вкладчиков. Если вклад онлайн, то ситуация хуже. Вообще не стоит хранить деньги в подобных кошельках», — заявил Разуваев.

Директор центра региональной политики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов отметил, что без КИВИ Банка целый ряд сегментов российской экономики станет работать иначе.

«КИВИ Банк был традиционно в той нише, которая соединяла чисто банковские операции и те, что проводятся с валютами или какими-то неформальными действиями. <...> Эту нишу КИВИ Банка, знакомого очень многим россиянам, с его необычным интерфейсом операций, с его позиционированием в этом пространстве, нельзя не отметить», — сказал специалист.

Читайте также:

Убийство перебежчика Кузьминова: как он оказался в Испании, при чем тут ДНР

Как Бурака Озчивита встретили в Москве и СПб: скандалы, интересные факты

Что за Игры будущего проходят в Казани: кто участвует, какие дисциплины