ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка

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ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у акционерного общества «КИВИ Банк», сообщает пресс-служба регулятора. Как отмечается, кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе России по величине активов и не являлась значимым кредитором реального сектора экономики.

Банк России <...> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «КИВИ Банк» (акционерное общество) КИВИ Банк (АО). По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации, — говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, причиной для принятия такого решения стали нарушения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Также кредитная организация «систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отметила пресс-служба Центробанка. Информация об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, отправлена в правоохранительные органы.

В июле прошлого года КИВИ Банк сообщил о временном и частичном ограничении вывода денежных средств с кошельков на банковские счета и снятии наличных из-за претензий Центрального банка РФ. В QIWI отметили, что у Банка России после проверок возникли вопросы к отчетности и ведению документации.