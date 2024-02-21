Аналитик оценил шансы россиян на возврат денег с кошельков QIWI Аналитик Разуваев: у онлайн-вкладчиков КИВИ Банка могут быть проблемы

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Вернуть средства вкладчикам КИВИ Банка должны до 8 марта, сообщил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев, комментируя отзыв лицензии у кредитной организации. Он добавил, что в случае, если это был онлайн-вклад, с его получением могут возникнуть сложности.

К сожалению, когда такие банки рушатся, иногда бывают серые вкладчики. Если ты в белом реестре, никаких проблем и деньги вы получите. Если вы в сером, это плохо. Это не означает, что с деньгами можно попрощаться, но, если у вас есть на руках договоры банковского вклада, шансы есть. Можно подать в суд, и обычно суды всегда встают на сторону вкладчиков. Если вклад онлайн, то ситуация хуже. Вообще не стоит хранить деньги в подобных кошельках, — сообщил он.

Разуваев добавил, что сейчас самое безопасные финансовые инструменты — рублевые депозиты в крупных банках и на Московской Бирже. По его словам, скоро для всех трансграничных переводов будет использоваться цифровой рубль.

Для чего его и запускали, — резюмировал он.

В Агентстве по страхованию вкладов ранее сообщили, что выдача страховых выплат вкладчикам КИВИ Банка начнется не позднее 6 марта. Общая сумма компенсаций предварительно составляет 4,6 млрд рублей. Размер возмещения будет определен из суммы всех вкладов клиента, в том числе процентов с вложений, но не более максимального размера страховой выплаты, установленного законом.