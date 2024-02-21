Названа сумма страховых выплат вкладчикам КИВИ Банка ACB: сумма страховых выплат вкладчикам КИВИ Банка оценивается в 4,6 млрд рублей

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Общая сумма страховых выплат вкладчикам КИВИ Банка, у которого ЦБ отозвал лицензию, предварительно составляет 4,6 млрд рублей, сообщило агентство по страхованию вкладов (ACB). По его информации, выдача компенсаций начнется не позднее 6 марта.

Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года. <...> По данным отчетности банка на 1 января 2024 года страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 4,6 миллиарда рублей, — сказано в сообщении.

Как пояснили в ACB, размер возмещения будет определен из суммы всех вкладов клиента, в том числе процентов с вложений, но не более максимального размера страховой выплаты, установленного законом. Возмещение по вкладам в иностранной валюте рассчитывается по курсу Центробанка в день наступления страхового случая.

Ранее Центральный банк России сообщил об отзыве лицензии у КИВИ Банка на проведение операций. По данным регулятора, кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе РФ по величине активов и не была значимым кредитором реального сектора экономики. Причиной отзыва лицензии стали нарушения со стороны КИВИ Банка федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность.