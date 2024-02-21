Ценные бумаги QIWI обвалились после отзыва лицензии Депозитарные расписки QIWI на МосБирже упали в цене на 50%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депозитарные расписки QIWI подешевели на 50%, о чем свидетельствуют данные, представленные на Московской Бирже. Предполагается, что это связано с решением Центробанка России отозвать у организации лицензию. Из-за обвала стоимости ценных бумаг QIWI МосБирже пришлось объявить второй дискретный аукцион за день. Это специальный режим торгов, вводимый для снижения волатильности на рынке.

Первые ограничения из-за резких колебаний стоимости начали вводиться еще тогда, когда стоимость ценных бумаг QIWI упала более чем на 20%. В настоящее время стоимость расписок оценивается в 284,5 рубля, тогда как еще 20 февраля она оценивалась примерно в 475 рублей. Отмечается, что падение стоимости ценных бумаг началось примерно в 09:50 по московскому времени, к 12:10 она достигла минимального показателя — 257 рублей.

Центробанк России лишил КИВИ Банк лицензии на проведение банковских операций 21 февраля. Представители финансового регулятора заявили, что решение было принято в связи с нарушением QIWI федеральных законов и нормативных актов об осуществлении банковской деятельности. Кроме того, банк обвинили в систематическом нарушении требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.