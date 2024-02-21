ЦБ лишил лицензии КИВИ Банк: что будет с деньгами клиентов, кошельками

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Банк России с 21 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у КИВИ Банка. Что будет с деньгами клиентов, почему ЦБ лишил финансовую организацию лицензии?

Почему ЦБ забрал лицензию у КИВИ Банка

В сообщении на сайте Банка России отмечается, что ЦБ принял такое решение, руководствуясь тем, что банк:

нарушал федеральные законы в области банковской деятельности, а также нормативные акты ЦБ, — регулятор за последний год пять раз применял против организации меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций;

систематически допускал нарушения требований законодательства в области «противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Регулятор отмечает, что КИВИ не являлся значимым кредитором реального сектора экономики.

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«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан», — отмечается в релизе.

Финансовая организация не приняла мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на усилия ЦБ.

«Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», — сообщили в Банке России.

Расписки QIWI на МосБирже снижаются более чем на 25% на фоне отзыва лицензии. МосБиржа объявила о дискретном аукционе по распискам QIWI. КИВИ заблокировал вывод средств с кошельков, сообщает РИА Новости.

Кроме того, платежная система Contact (входит в QIWI) приостановила свою работу на фоне отзыва лицензии у КИВИ.

Банк по итогам 2023 года занимает 73-е место по активам в ренкинге «Интерфакс-100». ЦБ, ссылаясь на отчетность банка от 1 февраля 2024 года, указывает, что по величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе страны.

Группа QIWI 19 января сообщила о планах продать российские активы, консолидированные под АО «КИВИ», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору QIWI plc Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках QIWI plc. Цена сделки по продаже АО «КИВИ» составила 23,75 млрд рублей, в нее вошли КИВИ Банк, QIWI-кошелек, QIWI-business, система денежных переводов Contact, ROWI, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Что будет с деньгами клиентов и вкладчиков КИВИ

ЦБ также сообщил, что прекращение деятельности КИВИ не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юрлиц осуществлять расчёты и переводы, «в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы».

Кроме того, в банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора КИВИ Банка.

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«Информация для вкладчиков: банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). <...> Выплата вкладов производится ГК „АСВ“. Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии ГК „АСВ“ (8 800 200-08-05), а также на сайте ГК „АСВ“ в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе „Страхование вкладов/Страховые случаи“», — говорится в пресс-релизе.

Общая сумма страховых выплат вкладчикам КИВИ Банка предварительно составляет 4,6 млрд рублей, сообщило агентство по страхованию вкладов (ACB). По его информации, выдача компенсаций начнется не позднее 6 марта.

«Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года. <...> По данным отчетности банка на 1 января 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 4,6 миллиарда рублей», — сказано в сообщении.

В ЦБ отметили, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках.

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