Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи из России «Известия»: три крупнейших банка в Китае перестали принимать платежи из России

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Industrial and Commercial Bank of China

Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из подсанкционных финансовых организаций России, сообщают «Известия». По данным гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина, которые приводит издание, ограничения действуют с начала года.

Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года, — сообщает издание.

В частности, ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Китайские организации объясняют отказ принимать платежи из РФ внутренней политикой компании. При этом «Известия» утверждают, что решение может быть связано с риском вторичных санкций со стороны США, которые усилили контроль за соблюдением ограничений в декабре 2023 года.

Ранее крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов из-за рисков вторичных санкций стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам. Кроме того, отказываться работать с российскими финансовыми учреждениями стали и турецкие банки.