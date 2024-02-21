Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из подсанкционных финансовых организаций России, сообщают «Известия». По данным гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина, которые приводит издание, ограничения действуют с начала года.
Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года, — сообщает издание.
В частности, ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Китайские организации объясняют отказ принимать платежи из РФ внутренней политикой компании. При этом «Известия» утверждают, что решение может быть связано с риском вторичных санкций со стороны США, которые усилили контроль за соблюдением ограничений в декабре 2023 года.
Ранее крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов из-за рисков вторичных санкций стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам. Кроме того, отказываться работать с российскими финансовыми учреждениями стали и турецкие банки.