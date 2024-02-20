На Украине раскрыли ущерб от конфликта с Россией Премьер Шмыгаль: Украина потеряла 30% экономики за два года

Фото: МО Украины

За время конфликта с Россией Украина потеряла 30% национальной экономики и лишилась 3,5 млн рабочих мест, заявил телеканалу NHK премьер-министр республики Денис Шмыгаль. По его словам, страна лишилась около 20% своей территории, а за рубеж выехали около 10 млн человек.

Мы потеряли 30% экономики, около 20% территорий и 3,5 млн рабочих мест, — заявил Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Киев хочет продемонстрировать миру «украинское экономическое чудо», однако для этого необходимы зарубежные инвестиции, в частности японские. Он уточнил, что Украина рассчитывает на технологии и вложения в логистику, энергетику, автомобилестроение, IT-технологии, сельское хозяйство.

Отмечалось, что Японский банк для международного сотрудничества предоставит кредит до $150 млн через Черноморский банк торговли и развития. Для расширения торгового и инвестиционного сотрудничества Японская организация развития внешней торговли откроет офис в Киеве.

Помимо этого, государственное агентство по кредитованию экспорта NEXI откроет новую кредитную линию для снижения инвестиционных рисков японских компаний. К настоящему времени Токио предоставил гуманитарную, продовольственную, финансовую помощь Киеву на сумму более $7,6 млрд.