«Хитрый план Зеленского»: политолог о слухах про отставку Сырского

Киев стремится успокоить свой народ слухами об отставке Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, украинский военачальник, напротив, удобен президенту страны Владимиру Зеленскому.

Зеленский, насколько я понимаю, не хочет отправлять Сырского в отставку. Он его как раз устраивает. И даже то, что от него требуют этой отставки, тоже на руку президенту. Главком ВСУ непопулярен среди населения, а значит, находится на крючке и на коротком поводке. Он не представляет никакой угрозы с точки зрения политической конкуренции. Поэтому я думаю, что все эти вбросы в СМИ об отставке Сырского призваны успокоить общество: народ теперь превращается в ждуна. На мой взгляд, это хитрый план Зеленского, чтобы потянуть время, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что на фоне критики Сырского в обществе растет поддержка бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Это, по словам политолога, тревожный знак для Зеленского, поскольку у него может появиться сильный политический конкурент.

И тут [у Зеленского] возникает дилемма: Сырского увольнять не хочется, но есть понимание, что с Федоровым, наверное, поспешили. Если бы его отправили в отставку с каким-нибудь коррупционным скандалом — это одно, а его уволили без объяснения причин. Он молодой парень, грамотный в современных технологиях и теперь претендует на роль конкурента, пострадавшего ни за что. К тому же выяснилось, что он тоже пользуется поддержкой Запада, оттуда идут позитивные отзывы, — заключил Перенджиев.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила, что отставка Сырского может быть «кровавой». Она призвала его подать заявление об уходе самостоятельно.