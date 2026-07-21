«Соплеотсос» едва не стоил жизни молодой маме На Урале женщина едва не умерла от абсцесса после использования аспиратора

В Свердловской области 26-летняя жительница Первоуральска Оксана едва не умерла из-за назального аспиратора, который она приобрела для своего сына, передает Telegram-канал SHOT. Когда мальчику исполнился год, она начала использовать так называемый «соплеотсос», чтобы облегчить дыхание малыша. Вскоре у женщины появились сухой кашель, температура и ощущение гнилостного привкуса во рту. Ей потребовалась госпитализация.

В больнице у пациентки диагностировали абсцесс легкого — опасное состояние, при котором в легочной ткани образуется гнойная полость. Врачи установили, что причиной стала инфекция, попавшая в организм матери через аспиратор: незадолго до этого ее сын перенес заболевание, возбудитель которого сохранился на устройстве.

Оперативного вмешательства удалось избежать — пациентке назначили десятидневный курс антибиотиков, который оказался эффективным. В настоящее время жизнь женщины вне опасности.

Ранее жительница Москвы столкнулась с серьезным осложнением из-за длительного использования спрея от насморка. На протяжении трех лет она регулярно применяла назальный препарат, что привело к образованию сквозного отверстия в носовой перегородке.