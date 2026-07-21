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21 июля 2026 в 11:15

Около 30 норвежских «перебежчиков» перешли на сторону России

Около 30 норвежских оленей пересекли границу с РФ, перепрыгнув через проволоку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Норвежские олени, которые ежегодно пересекают границу и заходят на территорию России, впервые перепрыгнули через колючую проволоку и разбрелись по северным районам Мурманской области, сообщила РИА Новости директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова. Животные появились в заповеднике еще зимой, сейчас держатся группами или поодиночке в окрестностях.

Олени пришли в заповедник еще зимой, сейчас уже разбрелись. Я удивлена, почему только сейчас появилась эта информация. Олени держались в заповеднике и его окрестностях группами. Причем они впервые перепрыгнули через колючую проволоку, мы сами не знали, что олени так могут сделать, — сказала Поликарпова.

По ее словам, группы по 10–12 оленей видели между поселками Никель и Раякоски, в районе Заполярного. У всех животных есть метки и ошейники, так что их легко идентифицировать как «перебежчиков» из Норвегии.

Норвежские СМИ до этого сообщали, что порядка 30 оленей оказались на российской территории, а их владельцы не могут получить визы, чтобы забрать животных. В заповеднике уточнили, что других оленей там нет, поэтому все встреченные — именно с норвежской стороны.

Ранее в Челябинской области была зафиксирована массовая гибель пчел. В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия. Речь идет о более чем 5 млн насекомых в Аргаяшском районе.

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