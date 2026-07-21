Теневых банкиров задержали по делу об обналичивании более 1 млрд рублей

Теневых банкиров задержали по делу об обналичивании более 1 млрд рублей Теневых банкиров задержали в Иркутской области за обналичивание денег

В Иркутской области прошли задержания по делу об обналичивании более 1 млрд рублей, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. По версии правоохранителей, фигуранты могли обналичивать капитал клиентов и брать комиссию за услуги не менее 14%.

Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили мои коллеги из ГУ МВД России по Иркутской области. Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 млрд рублей, — отметила Волк.

Представитель МВД рассказала, что фигуранты также могли перевести средства юридических и физических лиц на счета более 35 подконтрольных фиктивных компаний. Незаконный доход теневых банкиров составил порядка 190 млн рублей.

Ранее Волк сообщила, что правоохранители задержали в Москве мужчину, который обвиняется в подделке документов для мигрантов. По ее словам, стоимость услуг варьировалась от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей.

До этого полицейские поймали на Сахалине группировку, которая занималась организацией незаконной миграции. В состав банды входили четверо жителей Сахалинской области и один москвич, пойманный непосредственно в столице. Преступники штамповали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами российской границы.