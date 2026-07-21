Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 11:20

Теневых банкиров задержали по делу об обналичивании более 1 млрд рублей

Теневых банкиров задержали в Иркутской области за обналичивание денег

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Иркутской области прошли задержания по делу об обналичивании более 1 млрд рублей, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. По версии правоохранителей, фигуранты могли обналичивать капитал клиентов и брать комиссию за услуги не менее 14%.

Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили мои коллеги из ГУ МВД России по Иркутской области. Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 млрд рублей, — отметила Волк.

Представитель МВД рассказала, что фигуранты также могли перевести средства юридических и физических лиц на счета более 35 подконтрольных фиктивных компаний. Незаконный доход теневых банкиров составил порядка 190 млн рублей.

Ранее Волк сообщила, что правоохранители задержали в Москве мужчину, который обвиняется в подделке документов для мигрантов. По ее словам, стоимость услуг варьировалась от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей.

До этого полицейские поймали на Сахалине группировку, которая занималась организацией незаконной миграции. В состав банды входили четверо жителей Сахалинской области и один москвич, пойманный непосредственно в столице. Преступники штамповали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами российской границы.

Власть
МВД
Ирина Волк
Иркутская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автомобиль Mercedes наехал на двухлетнего ребенка
Двух российских машинистов осудят за хищение 33 тонн топлива
Мостовой объяснил провал сборных Германии и Бразилии на ЧМ-2026
Пилот «Уральских авиалиний» пришел пьяным на работу
В Грузии устроили шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке
На Крымском мосту возникла масштабная пробка
У погибших в Красноярском крае пчел взяли пробы на заболевания
Химик объяснил, какие блюда лучше не заказывать летом в доставке
В Европе раскрыли судьбу Залужного после перестановок в Киеве
Два ребенка получили ранения в ходе атаки ВСУ по ЛНР
В Госдуме рассказали, что может оказаться выгоднее банковского депозита
В ГД раскрыли плюсы закона о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года
В Общественной палате рассказали о ключевых обязанностях председателей СНТ
Обстановка в Крыму 21 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Известного анестезиолога-насильника поймали спустя 21 год
Пиво из соседней страны хлынуло в Россию рекордным потоком
Суд в Москве оштрафовал активиста-иноагента Елизарова на 50 тыс. рублей
США захотели внести в черные списки УВКБ ООН
Москвичи «не дали» Седоковой заработать миллион рублей
«Иди обыграй пятерых!»: Мостовой о выборе Родри лучшим игроком ЧМ-2026
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.