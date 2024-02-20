«Радио Свобода» стало в России нежелательной организацией Минюст России внес «Радио Свобода» в реестр нежелательных организаций

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Минюст России признал «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) нежелательной организацией, следует из публикации на сайте ведомства. В таблице есть отметка о том, что организацию финансируют из США.

Арбитражный суд Москвы в марте 2023 года признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода». Речь идет об ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL). В отношении должника было открыто конкурсное производство. Наблюдение суд ввел по заявлению столичной инспекции ФНС России № 7, обратившейся в суд из-за долга радиостанции по налогам в размере более 6 млн рублей.

Ранее в феврале нежелательной в России организацией было признано швейцарское объединение профсоюзов сотрудников промышленности IndustriALL. Помимо нее в список нежелательных организаций включены японский «Союз за возвращение Северных территорий», а также украинский «Крымско-татарский ресурсный центр». Уточняется, что деятельность швейцарской организации признана нежелательной 17 января, украинской — 16 января, а японской — 23 января.

До этого Минюст России включил «Антивоенный комитет России» в реестр нежелательных организаций. Эта организация была создана группой российских общественных деятелей за рубежом. В реестре указано, что это произошло в соответствии с решением Генпрокуратуры РФ от 11 января 2024 года.