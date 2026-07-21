Россиянам рассказали об уровне подростковой преступности Зампред СК Леоненко: в 2025 году более 10 тыс. подростков стали фигурантами дел

В России в 2025 году более 10 тыс. подростков стали фигурантами уголовных дел, рассказала KP.RU заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко. Она отметила, что в суд было направлено 8 105 дел.

В прошлом году мы впервые отметили ощутимый, статистически значимый рост числа несовершеннолетних, которые вовлечены в преступления. Это не может не настораживать, потому что в первую очередь рост происходит за счет тяжких и особо тяжких преступлений, — рассказала Леоненко.

Следователь подчеркнула, что треть преступлений — хищение чужого имущества путем кражи и мошенничества. По ее словам, также число уголовных дел, где подростки использовали компьютеры и другие технологические средства, выросло почти на четверть: с 4,8 тыс. в 2024 году до более чем 6 тыс. в 2025‑м.

Ранее клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, что современные подростки ищут авторитет за пределами семьи. Она отметила, что это приводит к росту подростковой преступности.