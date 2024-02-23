Магнитные бури сегодня, 23 февраля: прогноз на завтра, вспышки на Солнце

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За последние 24 часа на Земле не было зафиксировано сильных магнитных бурь, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра, 24 февраля, что за вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 23 и 24 февраля

По данным ученых, в течение дня сила геоударов будет незначительной и составит всего один балл, что говорит о магнитосферном штиле.

«Вероятность возникновения магнитной бури и магнитного шторма составляет 1%», — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Завтра, 24 февраля, также будет наблюдаться спокойная геомагнитная обстановка на Земле, отмечают специалисты.

Что за мощные вспышки произошли на Солнце

На Солнце произошел крупнейший по силе взрыв за последние семь лет, существует высокая опасность удара по Земле, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышка была зафиксирована минувшей ночью и продлилась почти 40 минут.

«Вспышка высшего балла Х началась в 01:08 по московскому времени, достигла максимума в 01:34 и завершилась в 01:43. В настоящее время на Солнце наблюдаются мощные поствспышечные процессы, охватывающие почти все Северное полушарие, — нагрев огромных объемов плазмы, выбросы вещества в межпланетное пространство, формирование сильных потоков рентгеновского излучения», — заявили эксперты.

Отмечается, что подобные явления на Солнце могут в ближайшее время принести на Землю сильные магнитные бури и полярное сияние.

«В случае подтверждения движения облаков плазмы по направлению к Земле, их приход на орбиту нашей планеты и, соответственно, удар по магнитному полю может произойти уже в это воскресенье. Возможная сила магнитных бурь в этом случае может достичь уровня G4 с полярными сияниями вплоть до южных границ нашей страны», — рассказали ученые.

Что делать во время магнитной бури

Кардиолог Андрей Кондрахин советует избегать во время геомагнитных возмущений физического и эмоционального напряжения, а также соблюдать нормальный режим сна и питания.

«Как правило, мы рекомендуем в эти дни стараться избегать физических нагрузок и ограничить интоксикацию организма, в том числе от кофе, сигарет или алкоголя. <...> Как ни крути, мы электрозависимы, все в организме работает на электрическом импульсе, и электромагнитные возмущения сказываются» — рассказал медик.

Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рекомендует метеозависимым людям в период магнитных бурь оставаться дома и снизить физическую активность.

«Людям с ярко выраженной метеозависимостью в это время лучше оставаться дома, в спокойном состоянии, с легким домашним трудом, прогулками на свежем воздухе. Если есть зависимость средней степени, то никаких особых режимов не нужно. <...> Нужно стараться не переутомляться, вовремя ложиться спать, употреблять легкие продукты, не нарушающие функции желудочно-кишечного тракта», — объяснил он.

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