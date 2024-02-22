Путин совершил полет на Ту-160М. Отправился ли президент в зону СВО?

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ В. Путин посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прибыл сегодня, 22 февраля, на взлетную полосу Казанского авиазавода, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Что об этом известно?

Что известно о Ту-160М, когда его впервые осмотрел Путин

Вчера, 21 февраля, Владимир Путин осмотрел сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М в ходе визита на Казанский авиазавод имени Горбунова.

Самолет был полностью обновлен с заменой более 80% комплектующих и агрегатов. Глава государства провел в кабине около 10 минут и сел за штурвал бомбардировщика.

Российский лидер предложил назвать один из ракетоносцев Ту-160М в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

«[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России», — сказал президент РФ.

Отмечалось, что Путина сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

В январе 2022 года вновь построенный Ту-160М совершил первый полет с аэродрома Казанского авиационного завода. Самолет поднялся на высоту 600 метров и выполнил несколько несложных маневров. Полет продолжался около получаса.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что бомбардировщик Ту-160М может превосходить предшественника по всем параметрам, в том числе по количеству переносимых крылатых ракет.

Фото: kremlin.ru Президент РФ В. Путин посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова

«Ту-160М, скорее всего, превосходит Ту-160 во всём, особенно по количеству крылатых ракет. Предположу, что Ту-160М способен нести до 24 крылатых ракет в пусковых установках барабанного или револьверного типа. Это и Х-555, и Х-101, и Х-15, и Х-55», — предположил эксперт.

Матвийчук напомнил, что Ту-160М является частью ядерной триады, поэтому большая часть сведений о самолете строго засекречена.

«Не зря его в НАТО прозвали Blackjack, или дубина. Наша ядерная дубина, единственный в мире сверхзвуковой бомбардировщик такого класса, хотя он 1960-х годов конструкции. Не исключу, что он всегда вылетает на боевое задание в сопровождении истребителей», — резюмировал он.

Что известно о сегодняшнем полете Путина

Дмитрий Песков рассказал, что полет президента продлится около 40 минут.

«Он вчера принял решение совершить полет. Сейчас будет полет», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.

В 15:33 по московскому времени стало известно, что Ту-160М с президентом на борту начал свой полет.

Около 16:00 полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М завершился, он продлился 30 минут.

Российский лидер рассказал, что у него остались хорошие впечатления от полета. Он назвал Ту-160М отличной новой и надежной техникой.

Стоит отметить, что в августе 2005 года Владимир Путин уже пилотировал Ту-160 и наблюдал за испытанием крылатой ракеты, а в марте 2000 года летал из Краснодара в Чечню на истребителе-бомбардировщике Су-27.

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