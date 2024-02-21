Названы уникальные характеристики увиденного Путиным Ту-160М Военэксперт Матвийчук: Ту-160М превосходит предшественника по всем параметрам

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М

Модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М может превосходить предшественника по всем параметрам, в том числе по количеству переносимых крылатых ракет, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, что самолет может нести до 24 снарядов данного типа.

Ту-160М, скорее всего, превосходит Ту-160 во всём, особенно по количеству крылатых ракет. Предположу, что Ту-160М способен нести до 24 крылатых ракет в пусковых установках барабанного или револьверного типа. Это и Х-555, и Х-101, и Х-15, и Х-55, — заявил Матвийчук.

Он отметил, что подобное снаряжение позволит ликвидировать любую наземную цель. Эксперт подчеркнул, что Ту-160М является частью ядерной триады, поэтому большая часть сведений о самолете строго засекречена. Задачей такого бомбардировщика, по словам Матвийчука, является нанесение ударов по цели на удалении в несколько тысяч километров, не входя в зону действия ПВО, при этом могут применяться крылатые ракеты, в том числе с ядерной боевой частью.

Не зря его в НАТО прозвали Blackjack, или дубина. Наша ядерная дубина, единственный в мире сверхзвуковой бомбардировщик такого класса, хотя он 1960-х годов конструкции. Не исключу, что он всегда вылетает на боевое задания в сопровождении истребителей, — отметил эксперт.

Матвийчук добавил, что стандартный Ту-160 долгое время не применялся в боевых условиях. Он предположил, что впервые бомбардировщик поразил цели крылатыми ракетами во время российской операции в Сирии, что показало некоторые недостатки стандартной модификации с запуском снарядов. Эксперт выразил уверенность, что они были устранены в новой версии боевой машины.

Ранее президент России Владимир Путин осмотрел сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М в ходе визита на Казанский авиазавод имени Горбунова. Главе государства показали новые стратегические ракетоносцы, которые производят на предприятии.