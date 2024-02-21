Путин сел за штурвал сверхзвукового бомбардировщика Ту-160М Путин поднялся за штурвал бомбардировщика на авиазаводе в Казани

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в кабине модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

Президент России Владимир Путин осмотрел сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М в ходе визита на Казанский авиазавод имени Горбунова. Главе государства показали новые стратегические ракетоносцы, которые производят на предприятии, передает ТАСС.

Президент осмотрел самолет Ту-160М, который был полностью обновлен с заменой более 80% комплектующих и агрегатов. В кабине он пробыл около 10 минут. Прошедший модернизацию бомбардировщик стал современной машиной с новыми боевыми возможностями и высокой эффективностью. Российский лидер предложил назвать один из ракетоносцев Ту-160М в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России, — подчеркнул российский лидер.

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

В планах у российского лидера — открытие «Игр будущего» и встреча с лидерами других государств, прибывших на церемонию.

Раннее Владимир Путин вручил государственные награды воинским частям ВКС России. Церемония с участием главы государства состоялась на аэродроме Чкаловский.

Кроме того, российский лидер передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный». Она будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, который является главным храмом Воздушно-космических сил России.