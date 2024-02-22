Путин совершит 40-минутный полет на новом Ту-160М Песков: полет Путина на бомбардировщике Ту-160М продлится до 40 минут

Фото: Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»/Kremlin.ru

Владимир Путин в ходе посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова

Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М, пишет РИА Новости. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, полет продлится около 40 минут.

Он вчера принял решение совершить полет. Сейчас будет полет, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Путин осмотрел сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М в ходе визита на Казанский авиазавод имени Горбунова. Главе государства показали новые стратегические ракетоносцы, которые производят на предприятии. Президент осмотрел самолет Ту-160М, который был полностью обновлен с заменой более 80% комплектующих и агрегатов. В кабине он пробыл около 10 минут.

В свою очередь военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что модернизированный Ту-160М может превосходить предшественника по всем параметрам, в том числе по количеству переносимых крылатых ракет. Он предположил, что самолет может нести до 24 снарядов данного типа.

По словам Матвийчука, подобное снаряжение позволит ликвидировать любую наземную цель. Эксперт добавил, что Ту-160М является частью ядерной триады, поэтому большая часть сведений о самолете строго засекречена.