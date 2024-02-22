СВО, уехавшие артисты, Звягинцев: как живет актер Константин Лавроненко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Лавроненко

Константин Лавроненко — актер, который обрел популярность благодаря ролям в фильмах «Возвращение» и «Ликвидация». Также он первый из российский артистов, получивший приз Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль. Что известно о его карьере, личной жизни и отношении к СВО?

Чем известен Лавроненко

Константин Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону. После окончания школы поступил в Ростовское училище искусств на актерский факультет. Окончив высшее учебное учреждение, ушел в армию. После службы поступил Школу-студию МХАТ, из которой выпустился в 1985 году.

После вуза стал служить в театре «Сатирикон». Также сотрудничал с «Ленкомом» и «Мастерской Клима». Первую роль в кино сыграл в 1984 году, снявшись в фильме «Еще люблю, еще надеюсь». Популярность обрел в 2003 году, когда на экраны вышел фильм режиссера Андрея Звягинцева «Возвращение». В 2007 году Лавроненко был удостоен приза за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале за игру в кинокартине «Изгнание».

Следующим удачным проектом стал сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, где актер сыграл Чекана, одесского бандита 40-х годов прошлого века. В настоящее время его фильмография насчитывает более 60 работ.

Что известно о личной жизни артиста

Лавроненко женился на актрисе Лидии Петраковой в 1987 году. Пара познакомилась еще в «Сатириконе», где оба служили. На тот момент девушка была замужем, однако через некоторое время приняла решение развестись.

В 1990 году в семье родилась дочь Ксения. После школы она получила высшее образование в МГИМО на факультете международной журналистики, позднее решила продолжить учебу в Школе-студии МХАТ.

Фото: Photoagency Planeta-Inform/Global Look Press Константин Лавроненко в фильме «Новая Земля»

Что Лавроненко говорил про СВО

В июле 2022 года актер в программе «День Z» заявил, что не понимает ажиотажа вокруг знаменитостей, которые высказались против СВО. По его мнению, стоит уделить внимание тем людям, кто поддерживает спецоперацию.

«Очень много людей, может быть, менее известных, менее мелькающих на экране или где-то еще в афишах, которые поддерживают всем сердцем и душой нашу военную спецоперацию, наших ребят, которые защищают страну и непосредственно каждого из нас. Их гораздо больше, поверьте», — сказал он.

Также Лавроненко подчеркнул, что в трудные для России времена люди всегда объединялись, а тех, кто не поддерживает Россию, он назвал трусами.

«Это — трусость. Это — глупость. Кто-то не понимает, кто-то боится. Но причин очень много. Кто-то боится за свои деньги, кто-то еще боится за что-то, очень много людей — за компанию, что так принято», — резюмировал он.

15 января 2023 года Украина включила актера в санкционный список за поддержку специальной военной операции.

Чем занимается сейчас

Съемки в кино Лавроненко совмещает с театральной деятельностью. 28 февраля и 12 марта он выступит на сцене Московского театра Олега Табакова, где примет участие в пьесе «И никого не стало».

В 2023 году он принял участие в съемках фильма «У людей так бывает», а также в сериалах «Суперпозиция» и «Содержанки-4».

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