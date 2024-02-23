Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 23 февраля

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале показала, как панда Катюша копирует поведение своей мамы Диндин. Какие последние новости известны о маленьком животном сегодня?

Как Катюша повторяет за мамой

На опубликованных кадрах Акуловой видно, как сотрудники зоосада чем-то кормят Диндин, а Катюша кувыркалась рядом. В какой-то момент она хотела попробовать проникнуть через прутья заграждения, но сделать этого не получилось. Тогда она встала на задние лапы и оперлась на прутья, как это ранее сделала Диндин.

«Катюша всегда в центре событий. И стойка почти как у мамы», — подписала видео директор столичного зоопарка.

Также Акулова показала будни Катюши, где она гуляет по вольеру, купается и пытается взобраться по лестнице.

«Будни Катюши. Проверить поилку, искупаться, пройтись под лесенкой, на лесенке», — написала руководитель зоосада.

Подписчики Светланы Акуловой в комментариях восхищаются Катюшей, которая очень быстро растет и развивается под руководством сотрудников Московского зоопарка и мамы Диндин.

«Этот взгляд черных глазок просто неотразим!»;

«Как уверенно уже ходит! А ещё недавно лапки расползались»;

«Она словно в голове держит четкий план с последовательностью действий и четко ему следует, словно придумала себе эстафету. Будущая олимпийская спортсменка»;

«Сегодня были в зоопарке. К сожалению панды закрыты по причине воспитания Катюши, а так хочется увидеть наших самых любимых медвежаток», — писали пользователи Сети.

Что известно о брелоках с изображением Катюши

Московский метрополитен выпустил новые брелоки «Тройка», которые посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды Катюше, сообщается в Telegram-канале столичного дептранспорта.

«Звездочка Московского зоопарка полюбилась каждому. Ранее мы выпустили уже 3 тематические карты „Тройка“, которые посвятили панде Катюше», — говорится в сообщении ведомства.

Руководитель московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов пояснил, что приобрести их можно в интернет-магазине и на стойках «Живое общение».

«Московский метрополитен выпустил новые брелоки „Тройка“, они посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды. Приобрести их можно на стойках „Живое общение“, во флагманских магазинах на станциях „Маяковская“ и „Трубная“, а также в интернет-магазине» — заявил руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 23 февраля: прогноз на завтра, вспышки на Солнце

СВО, уехавшие артисты, Звягинцев: как живет актер Константин Лавроненко

Убийство перебежчика Кузьминова: как он оказался в Испании, при чем тут ДНР