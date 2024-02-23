«Склифосовский», занятия спортом, Рудина: как живет актер Александр Сирин

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Александр Сирин

Александр Сирин — советский и российский актер, звезда театра «Ленком», который обрел популярность благодаря сериалу «Ликвидация». Чем сейчас занимается артист?

Чем известен Сирин

Александр Сирин родился 15 марта 1955 года в Таллине в семье в семье советских актеров Вячеслава Сирина и Веры Николаевны Федоровой-Сириной. После окончания школы поступил в Таллинский педагогический университет, но после первого курса учебы его призвали в армию. С 1975 по 1977 год служил в авиации Военно-морского флота СССР.

В 1981 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина в Москве (художественный руководитель курса — Л. В. Калиновский) и был принят в труппу Московского государственного театра имени Ленинского комсомола («Ленком»).

Дебютировал в кино в 1980 году в эпизодической роли в художественном фильме «Адам женится на Еве» режиссера Виктора Титова. Одной из первых ярких работ Сирина стала роль военного врача в сериале «Ликвидация», который вышел на экраны в 2007 году. Также он сыграл одну из главный ролей в популярном сериале «Склифосовский», где он предстал в образе опытного хирурга.

В 2008 году ему присвоили звание народного артиста России. В настоящее время фильмография Сирина насчитывает более 100 работ.

Что известно о личной жизни Сирина

Впервые Сирин женился на советской и российской актрисе театра и кино Ольги Бобылевой. В браке у них родилась дочь Евгения.

Сейчас Александр Сирин женат на коллеге Татьяне Рудиной, дочери народного артиста Рудольфа Рудина.

«Мы с Таней Рудиной в „Ленком“ пришли почти одновременно (она чуть раньше), проработали вместе пятнадцать лет. Сейчас она в труппе театра им. Ермоловой и еще играет во многих в антрепризных спектаклях», — рассказал он о знакомстве с супругой в интервью aif.ru.

В 1988 году у них появился сын, которого назвали Николай. В 2009 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве (мастерская Владимира Бейлиса, Виталия Иванова). В этом же году он был принят в труппу «Ленкома».

Чем сейчас занимается Сирин

В настоящее время актер играет на сцене театра. Ближайший спектакль с участием Сирина состоится 29 февраля в «Ленкоме», где он сыграет в «Женитьбе».

В 2023 году артист снялся в популярном сериале «Открытый брак» и в мини-сериале «Море. Солнце. Склифосовский».

В ближайшее время с участием Сирина выйдет сериал «В парке Чаир», где будет рассказана история четырех подруг в 1940-е годы, которые пережили войну.

Актер также признавался, что любит готовить и ходит в бассейн, чтобы поддерживать свое здоровье.

«Хожу в бассейн каждый день. Спортивный клуб находится по дороге в театр, мне это удобно. Я не изнуряю себя тренировками, просто мне это нравится» — рассказал он.

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