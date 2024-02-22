«Склифосовский», брак с Паниной, дочь: как живет актер Владимир Жеребцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жеребцов

Актер Владимир Жеребцов активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о личной жизни артиста?

Чем известен Жеребцов

Владимир Жеребцов родился 7 декабря 1983 года в Москве. В 2005 году он окончил актерский факультет театрального училища им. М. С. Щепкина.

В кино артист дебютировал в 2003 году в сериале «Желанная». Также он снимался в проектах «Папа», «Неверность», «Громовы», «Седьмой лепесток», «Жизнь, которой не было», «Мой», «Доктор Тырса», «Москва. Три вокзала», «Склифосовский», «Физрук», «Мамочки», «Бывшие», «Ложь во спасение», «Суррогатная мать», «Объявлен мертвым» и других.

Всего в фильмографии Жеребцова более 60 работ.

Что известно о личной жизни Жеребцова

Владимир Жеребцов женат на актрисе Анастасии Паниной. Пара познакомилась на сцене театра, работая над постановкой «Ромео и Джульетта», однако спустя год влюбленные расстались, поскольку Панина посчитала, что избранник несерьезен по отношению к ней.

«Просто я, наверное, испугалась. Я понимала, что Володя красивый молодой человек, на него обращают внимание женщины и он на них. Возможно, меня это не очень устраивало. Поэтому мне нужно было все отодвинуть и проверить свои чувства, прежде всего», — объясняла она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жеребцов

Спустя время артисты вновь столкнулись в спектакле «Пули над Бродвеем». Тогда у них возобновились романтические отношения.

Вскоре Жеребцов и Панина поженились. В 2010 году у них родилась дочь Александра.

Супруги вместе снимались в проектах «Доктор Тырса», «Физрук», «Ложь во спасение», «Суррогатная мать» и других. Также они часто играют вместе на сцене театра. Актеры отмечали, что много работают и видятся не так часто, как хотелось бы.

«Стараемся жить в одной гостинице, чтобы хоть вечером встречаться. Иногда удается погулять. Я считаю, что артистам нельзя отказываться от работы. Я ходила беременной на пробы и снималась беременной, это нормально», — рассказывала Панина.

Жеребцов подчеркивал, что у них с женой нет «рецепта» семейного счастья.

«Рецепта нет, у каждого все индивидуально. Главное — слышать и уважать друг друга. И, конечно, любить. Нам повезло: мы занимаемся одной профессией и в одном месте работаем, так что постоянно рядышком», — делился актер.

Чем сейчас занимается Жеребцов

Владимир Жеребцов продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановках «Заповедник», «Человек и джентльмен», «Красавец мужчина», «Дорога перемен», «Вне подозрения» и «Тартюф».

В 2023 году актер снялся в сериале «Море. Солнце. Склифосовский». В скором времени также выйдут проекты «Почему ты?», «Нинель» и «Райский» с его участием.

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