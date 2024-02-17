«Слово пацана», Казахстан, ислам: где сейчас актер Сергей Романович

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Романович

Актер Сергей Романович последний раз снимался в кино в 2019 году. Чем он занимается сейчас, почему отказался от роли в сериале «Слово пацана»?

Чем известен Романович

Сергей Романович родился 16 июля 1992 года в Томске. Его кинодебют состоялся в 2009 году в картине «Ласковый май», где он сыграл роль юного вокалиста коллектива Юры Шатунова.

В 2010 году Романович стал студентом Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова.

Также он снимался в проектах «Побег», «Матч», «Кухня», «Склифосовский», «Побег-2», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Метод», «Экипаж», «Лачуга должника» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 28 работ.

Что известно о личной жизни Романовича

Сергей Романович был женат на веб-дизайнере Александре Головковой до 2016 года.

«Видимо, пришло время. Это всегда совокупность причин. Не бывает, что люди разводятся только из-за чего-то одного. Я думаю, что на тот момент я был слишком категоричен, эгоистичен и вообще слаб духовно как мужчина. Но если смотреть глобально, просто наши миссии в этом союзе подошли к концу, каждый пошел своей дорогой. Все просто. Разводились мирно и осознанно. Я благодарен этому опыту», — говорил он про развод.

В 2020 году артист признался, что стал отцом. Он женился на русской девушке, которая, как и он, приняла ислам. В личном блоге Романович не показывает супругу, но часто записывает и выкладывает видео с ее голосом на фоне.

«Жену я случайно увидел на одном мероприятии. Дальше вышел на связь, и все. На нашей свадьбе были только я со своей мамой и жена со своей. Расписались, и в этот же день я улетел на восхождение на Эльбрус», — рассказывал актер.

Почему Романович принял ислам

Сергей Романович принял ислам в 20 лет. Это повлекло за собой трудности в карьере, поскольку ему необходимо было согласовывать роли с правилами его религии.

«Кстати, приняв ислам, я стал тщательно выбирать роли: теперь отказываюсь от фильмов, если в кадре нужно делать что-то чуждое для мусульманина. Никаких поцелуев на экране, например. Из-за таких требований у меня даже был период безденежья, когда я отказался сразу от пяти проектов. Пришлось уехать в Томск и жить на деньги, которые зарабатывала жена», — вспоминал он.

Романович объяснял, что решил принять ислам после общения с братом его лучшего друга Шамиля. Они спорили о религии, и, чтобы лучше разбираться в этом вопросе, актер купил и прочел Коран, а затем и сборники хадисов — преданий о поступках и словах пророка Мухаммада.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Сергей Романович

Куда пропал Романович

Последний раз Сергей Романович снимался в кино в 2019 году — тогда вышел сериал «Чернобыль: Зона отчуждения» с его участием.

«Про кино я подумал так: „Без него плохо, но с ним еще хуже“. Прям как больная любовь и привязанность, когда вместе вы не можете находиться, так как готовы друг друга убить, а как только расходитесь, так начинаете страдать. Вот, мне кажется, с моим актерским нутром у меня такие же отношения. Я тот же Романович Сережа, который с детства любил сцену. Просто когда ты начинаешь проживать осознанную жизнь, то иногда приходится сделать выбор. И, разумеется, человек проходит разные этапы на этом пути: сперва очень сложно принять решение, а потом сложно принять последствия этого решения. Но все это и есть жизнь. Так что я принимаю эти последствия и двигаюсь дальше», — говорил он StarHit.

Также артист признавался, что страдал от депрессии.

«Думаю, она была связана с тем, что я был внутренне потерян. В этот период я жил в 12-местном хостеле, в одной из капсул, каждый день засыпая со снотворным, так как страдал бессонницей и мог заснуть нормально только в 5–7 утра. Продолжалось это примерно год. Постоянное ощущение слабости в теле, апатия, потеря интереса ко всему, что тебя окружает, моральное разложение — мало приятного», — вспоминал он.

В 2020 году Романович уехал в Турцию, а в 2022 году, после объявления частичной мобилизации в России, перебрался в Казахстан.

«Было полное ощущение, что границы закроют. Я не хотел попасть под эту историю», — объяснял актер.

После путешествия по разным странам он вернулся в Россию. Сейчас Романович активно ведет свой блог в соцсетях.

Почему Романович не снялся в «Слове пацана»

Недавно Сергей Романович в соцсетях признался, что ему предлагали роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана», но он от нее отказался, поскольку для него оказались неприемлемы мат и постельные сцены.

«Я хочу обратиться ко всем режиссерам этой великой страны: неужели вы не можете написать сценарий, чтобы там не было постельных сцен?!» — сказал он.

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