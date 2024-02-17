Похудение, запой, булимия: куда пропал звезда «Кадетства» Павел Бессонов

Фото: vk.com/pavelbessonov

Актер Павел Бессонов прославился после выхода сериала «Кадетство». Куда пропал артист, что известно про его личную жизнь, почему он сильно похудел?

Чем известен Бессонов

Павел Бессонов родился 7 февраля 1991 года в Москве.

Первым опытом съемок для него был «Ералаш». В 2005 году он также снялся в сериалах «Лебединый рай» и «Фирменная история».

Известность пришла к Бессонову в 2006 году после выхода ленты «Кадетство», в которой ему досталась роль Степана Перепечко. Позже вышло продолжение — «Кремлевские курсанты».

После этого он играл в проектах, «Универ. Новая общага», «Домоправитель», «Экспириенс» и «Степные волки». На данный момент в его фильмографии 11 работ.

«Как-то надоело, что меня эта роль поглотила и даже в жизни все воспринимали как моего героя — наивного деревенского парня Перепечко. После того как закончилась эта эпопея с „Кадетством“, „Курсантами“, я принципиально не соглашался ни на какие роли, да и не предлагали ничего серьезного. А хотелось как-то расти. Понятно, что моему герою 15 лет, но мне-то нет. И я начал себя искать. Кем только не работал за последние 10 лет. И в салоне красоты администратором, и личным помощником, и шарики воздушные продавал в зоопарке, и ресторан пытались с другом открыть. Вот последнее место работы — в ломбарде золото принимал», — делился актер.

Как Бессонову удалось похудеть

В 2021 году Павел Бессонов женился на Зинаиде Мартыновой, с которой познакомился во время отдыха в Крыму.

В 2022 году актер, последний раз снимавшийся в кино в 2016 году, появился в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ, где признался, что похудел после развода с Мартыновой. По его словам, когда он понял, что брак рушится, то начал «таять на глазах».

«Получилось так, что я перестал есть, все нарушилось. Мне стало страшно, когда вес со 100 кг падал», — признался Бессонов.

Артист похудел на 40 кг. Когда после этого он продолжил терять вес, то стал нервничать и понял, что заболел.

«Стоп! Надо кушать, а мне уже не естся, у меня уже булимия проявилась», — вспоминал звезда «Кадетства».

С того момента прошло несколько лет, но Бессонов до сих пор не набрал вес. Он до сих пор справляется с последствиями болезней.

«У меня нет чувства голода, я его пять лет назад вообще убил. Еще пил. Запой был два месяца активный, а все остальное было в течение двух лет. Я не останавливался. Я те два года из дома не выходил», — рассказывал актер.

Чем Бессонов занимается сейчас

В 2023 году Павел Бессонов после несколько лет отсутствия вновь вернулся к съемкам в кино — он сыграл в проекте «Брат-3».

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