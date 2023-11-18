Фильм «Брат-3»: актеры, сюжет, когда выйдет, связан ли с «Братом-2» Минкульт РФ не выдал прокатное удостоверение фильму «Брат-3»

Фото: Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна»

Кадр из трейлера фильма «Брат-3»

Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму Валерия Переверзева «Брат-3». В чем причина, когда состоится премьера криминальной драмы и в каких городах?

Когда выйдет фильм «Брат-3»

Премьера фильма «Брат-3» назначена на 23 ноября 2023 года. Глава прокатной компании HHG Владислав Пастернак сообщил, что в настоящий момент картина не получила прокатное удостоверение, однако переговоры с Министерством культуры РФ продолжаются.

По словам Пастернака, если фильм не получит прокатное удостоверение до 20 ноября, то его показ на следующей неделе будет отменен в Тамбове и Санкт-Петербурге. При этом он уточнил, что «Брата-3» никто не запрещал.

«Речь идет не об отмене проката, а о переносе даты. Такие случаи уже имели место, закон есть закон. Не хотелось бы, чтобы сложилось ощущение, будто нам кто-то намеренно чинил препятствия», — объяснил Пастернак.

Что не понравилось Минкульту в фильме «Брат-3»

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, сообщил NEWS.ru, что премьера фильма «Брат-3» может не состояться из-за претензий к шрифту в начальных титрах.

«Есть такая вещь, как ложные титры. Для них „Брат-3“ не так написано, а это нормальное художественное решение. Это просто повод, абсурдная ситуация, когда зарубают премьеру специально. <...> Там нет никакого нарушения законодательства РФ, аморальной истории, не задевает никто чувства верующих», — уточнил он.

По мнению артиста, проблема с показом фильма также может иметь коррупционный характер.

«У меня сложилось впечатление, что кто-то кого-то попросил зарубить премьеру. Либо, я подозреваю, кто-то захотел получить денег — занесите денег, вам дадут прокатное удостоверение», — считает Птаха.

Где покажут фильм «Брат-3»

По словам режиссера фильма, «Брат-3» будет показан в небольшом количестве кинотеатров. Планируется задействовать около 200 кинозалов. При этом Валерий Переверзев не исключает, что тираж может вырасти. Изначально авторы картины не планировали везти ее в небольшие города, однако регионы оказались заинтересованы в показе ленты и прислали свои запросы на копии.

«Хотим сделать показы в Москве, в Тамбове, в Новосибирске. В Петербурге премьера состоится в „Авроре“», — сказал режиссер KP.RU.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Оливье Сиу во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Оливье Сиу во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Переверзева, актер Оливье Сиу и рэпер Птаха во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Переверзева, актер Оливье Сиу и рэпер Птаха во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссер Валерий Переверзев во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссер Валерий Переверзев во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рэпер Давид Нуриев (Птаха) во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рэпер Давид Нуриев (Птаха) во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Переверзева во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Переверзева во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продюсер Владислав Пастернак во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продюсер Владислав Пастернак во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Кадр из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Кадр из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Кинокомпания «Улица Сергея Эзейнштейна» Кадр со съемок фильма «Брат-3» Фото: Кинокомпания «Улица Сергея Эзейнштейна» Кадр со съемок фильма «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актеры в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актеры в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Эрик Робертс в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Эрик Робертс в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Юрий Торсуев в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Юрий Торсуев в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Василий Карпенко в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Василий Карпенко в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актеры в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актеры в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Рэпер Давид Нуриев (Птаха) в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Рэпер Давид Нуриев (Птаха) в кадре из трейлера к фильму «Брат-3»

Что известно об актерском составе и сюжете фильма «Брат-3»

Фильм «Брат-3» не имеет никакого отношения к дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Режиссер ленты Валерий Переверзев объяснял ее название «высокохудожественной провокацией».

Действие криминальной драмы происходит в городе, которого нет на карте. При этом съемки проходили в Тамбове. Картина состоит из пяти коротких историй, которые рассказывают о судьбах грабителей-неудачников, генеральской дочке и других персонажах.

В одной из историй, которая стала главной линией фильма, основная героиня — дочь генерала, влюбленная в уличного художника. При этом отец девушки выступает против их отношений. В другой части фильма расскажут историю о брате-близнеце этого генерала, который руководит преступной группировкой.

«Юристы проверили фильм. Нам пришлось, например, запикать мат. Фильм не для детей — 18+», — отметил режиссер.

Главные роли в фильме «Брат-3» достались рэперу Птахе, который сыграл лидера организованной преступной группировки, и актеру Василию Карпенко — он воплотил на экране образ уличного художника.

Также перед зрителями появятся братья Юрий и Владимир Торсуевы, известные по ролям Сыроежкина и Электроника, выпускник «Фабрики звезд» Антон Зацепин, пластический хирург Тимур Хайдаров, звезда «Кадетства» Павел Бессонов и голливудские актеры — Эрик Робертс и Костас Мэндилор.

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