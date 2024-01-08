Емельяненко принял ислам? Правда ли это, что известно, что с ним случилось Тренер Магомедалиев подтвердил, что Александр Емельяненко принял ислам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев подтвердил, что российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко принял ислам. Что он рассказал, когда он сменил веру и почему российский чемпион принял такое решение?

Что рассказал Магомедалиев

В интервью изданию Sport24 Магомедалиев подтвердил, что Александр Емельяненко принял ислам. Сообщения об этом появились после того, как боец опубликовал в соцсетях видео из Медины — второго по значимости города для мусульман.

«Я не сомневаюсь, что он принял ислам. Так не бывает, что он в Медину на хадж поехал, не принимая ислам. Туда сто процентов все мусульмане ездят. Там по-другому не может быть», — объяснил тренер.

Когда Емельяненко побывал в Медине

Видеозапись из крупнейшей мечети Саудовской Аравии Емельяненко опубликовал 3 января. На видео он рассказывает, что находится в Медине, а проходящие мимо молодые люди просят его о совместном фото.

«Я сам недавно вернулся из Медины — летал через того же человека, через которого туда прилетел Александр. Мы хотели встретиться, но не получилось, он позже приехал», — рассказал Расул Магомедалиев.

4 января российский боец опубликовал видео, где ему предлагают выбрать арабское имя. Емельяненко предложил сделать это своему собеседнику, который назвал его Абубакаром — это популярное имя дают мусульманам в честь первого праведного халифа Абу Бакра, отца жены пророка Мухаммеда, который возглавил мусульман после смерти основателя ислама.

Фото: Социальные сети Александр Емельяненко

Что произошло с Александром Емельяненко

По словам главного тренера Universal Fighters, он рад за Емельяненко, но не из-за того, что он принял ислам — это, по его словам, «приятное ощущение», но не более.

«Дело в том, что когда он умирал на глазах от алкогольной зависимости, ему ничего не помогало, чтобы это оставить и жить трезво. Мы знаем, что он великий боец и открытый человек — когда такие люди начинают трезво жить, для меня это лично огромная радость. Я счастлив, что у этого человека все хорошо и он отошел от этой грязи <...>. Главное, что для общества от него нет вреда. Теперь для общества он будет полезен — это самое главное», — заявил Магомедалиев.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, что с мая 2023 года проходил реабилитацию от алкоголизма в центре «Иман» в Ингушетии. Небольшое интервью с бойцом появилось в Telegram-канале клиники 12 июля.

В прошлом Александр Емельяненко неоднократно попадал в скандалы: в 2012 году ему присудили штраф из-за дебоша на борту самолета, в 2013 году он был снят с турнира Тюменской федерации боевого самбо из-за того, что, по словам организаторов, приходил на тренировки в пьяном виде, а в мае 2015 года получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование своей домработницы, склонение ее к употреблению наркотиков и похищение паспорта.

В апреле 2023 года, незадолго до того, как отправиться в клинику «Иман», Александр наскандалил в екатеринбургском аэропорту Кольцово — как сообщала Lenta.ru, он в нетрезвом состоянии помочился в помещении и угрожал сотруднику воздушной гавани.

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