Звезда «Физрука» рассказал о продолжении съёмок сериала

https://static.news.ru/photo/716c6af0-8dd8-11eb-ace5-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/daniilvahrushev/

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Физрук» Даниил Вахрушев рассказал, стоит ли ждать новых серий киноленты. Исполнитель роли Валентина Вялых по кличке «Усач» признаётся, что сериал прославил его на всю страну.

Что же касается продолжения приключений физрука с Дмитрием Нагиевым в главной роли, то их начали было снимать, пишет Teleprogramma.pro.

Мы начали снимать полный метр. Но почему-то всё заморозилось и на этом история с «Физруком» закончилась, — рассказал актёр.

По словам Вахрушева, он уже охладел к ситкомам. Но сериал «Физрук» при этом называет «настоящей бомбой».

Актриса из «Физрука» Полина Гренц также признаёт, что сериал принёс ей большую популярность. В 2019 году она решила принять участие в шоу «Холостяк» со стоматологом Антоном Криворотовым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Даниил Вахрушев доставлен в инфекционную больницу с отравлением. Он стал наиболее известен по своим ролям в сериалах «Закон каменных джунглей» и «Физрук». Артист почувствовал недомогание после застолья у друга.