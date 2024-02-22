Стало известно о расставании Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы Sun: Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы Эльсина Хайрова расстались

Фото: Christopher Khoury/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудский актер Том Круз расстался с 36-летней Эльсиной Хайровой, дочерью экс-депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Рината Хайрова, пишет газета Sun со ссылкой на источники. Несмотря на конец отношений, 61-летний кинорежиссер рассчитывает сохранить дружбу со своей бывшей пассией.

Неловкости может добавить тот факт, что экс-возлюбленные живут в одном многоквартирном доме в Лондоне, говорится в статье. По словам собеседника издания, сами же отношения между Крузом и Хайровой «просто исчерпали себя».

Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте, — отметил источник.

Информацию о новой возлюбленной Круза в декабре прошлого года распространили зарубежные СМИ. Согласно появившейся тогда информации, актер не отходил от своей новой пассии и ни у кого не возникало сомнений в том, что они — пара. Голливудский кинорежиссер и экс-модель посещали вечеринки, в том числе «полностью русские», а уезжали с них лишь под утро.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак после возникших слухов о романе назвала эффектной избранницу актера. По ее словам, 36-летняя дочь депутата от «Единой России» посещает заграничные вечеринки, носит платья стоимостью от 290 тысяч рублей и ездит со своим личным фотографом.