Daily Mail: Том Круз встречается с дочерью депутата от «Единой России»

Фото: Christopher Khoury/Keystone Press Agency/Global Look Press

Том Круз

Американский актер Том Круз может подвергнуться отмене в Голливуде после появления на вечеринке в Лондоне с дочерью российского депутата, члена фракции «Единая Россия» Рината Хайрова Эльсиной, сообщает Daily Mail. Хайров — член комитета Госдумы по обороне. Его 36-летняя дочь — бывшая модель, известная светская львица Лондона, в прошлом была женой бизнесмена Дмитрия Цветкова, владела особняками в Суррее, Дубае и на Кипре, автомобилями, ювелирными изделиями и произведениями искусства на миллионы фунтов, отмечает СМИ.

В фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» Том Круз использует сложную уловку, чтобы проникнуть в сверхсекретный кремлевский архив. Но в реальной жизни голливудская звезда нашла гораздо более простой способ попасть на собрания российской элиты. 61-летний Круз был замечен ласкающимся на вечеринке в лондонском Мейфэр со светской львицей Эльсиной Хайровой, дочерью известного российского депутата и бывшей женой олигарха, торгующего алмазами, — пишет издание.

По данным источника издания, Круз весь вечер не отходил от своей новой пассии и ни у кого из присутствующих не возникло сомнений в том, что они — пара. Издание сообщает, что вечеринка, на которой присутствовал голливудский актер, была полностью русской, уехала пара рано утром.

Присутствующие постоянно просили Круза сфотографироваться, и он вежливо отказывался. В конце концов диджею пришлось сделать объявление на русском языке, что мистер Круз не хочет никаких фотографий. Он провел большую часть ночи, танцуя с госпожой Хайровой, — отмечает источник.

Ранее Круз записал видеообращение к зрителям фильма «Топ Ган: Мэверик», выпрыгнув из самолета с парашютом. В ролике, опубликованном на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures, артист благодарит аудиторию киноленты, которая стала самой кассовой в США в 2022 году. На видео режиссер Кристофер Маккуорри попросил актера поторопиться, чтобы запечатлеть прыжок. Тогда Круз выпрыгнул из самолета и продолжил свое обращение к зрителям во время свободного падения.