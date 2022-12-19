Том Круз поблагодарил своих фанатов во время прыжка с парашютом

Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Том Круз

Американский актер Том Круз записал видеообращение к зрителям фильма «Топ Ган: Мэверик», выпрыгнув из самолета с парашютом. В ролике, опубликованном на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures, артист благодарит аудиторию киноленты, которая стала самой кассовой в США в 2022 году.

Привет всем! Мы здесь, над потрясающей Южной Африкой, на съемках «Миссия: невыполнима». Я не хотел бы заканчивать год, не поблагодарив вас всех за то, что пришли в кинотеатры и поддержали фильм «Топ Ган: Мэверик», — сказал Том Круз.

На видео режиссер Кристофер Маккуорри попросил актера поторопиться, чтобы запечатлеть прыжок. Тогда Круз выпрыгнул из самолета и продолжил свое обращение к зрителям во время свободного падения.

На чем я остановился? А, да, спасибо вам за поддержку фильма «Топ Ган: Мэверик». Спасибо, что позволили нам развлекать вас. Это действительно честь всей жизни, — сказал актер.

Ранее сайт-агрегатор Metacritic, собирающий отзывы и рецензии о фильмах, музыке и сериалах, опубликовал предварительный топ лучших фильмов 2022 года. Первое место в списке занял фильм шотландского режиссера Шарлотты Уэллс «Солнце мое». На второй строчке оказалась картина «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли, а на третьей — фильм ужасов «Нет».

Также в топ-15 попали фильмы «Все везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик», «Иа», «Банши Инишерина», «Вся красота и кровопролитие», «Лакричная пицца» и «Варяг».